Арсенал в непростому матчі оформив вихід у півфінал Ліги чемпіонів

Арсенал в непростому матчі оформив вихід у півфінал Ліги чемпіонів

Дата публікації: 16 квітня 2026 02:44
Арсенал вийшов у півфінал ЛЧ після нічиєї зі Спортінгом
Матч "Арсенал" — "Спортінг". Фото: Reuters

Лондонський "Арсенал" зіграв унічию з лісабонським "Спортінгом" у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів та вийшов до півфіналу турніру. Лондонці забезпечили собі прохід за сумою двох матчів завдяки мінімальній перемозі в першій зустрічі.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Арсенал — Спортинг
Мікель Артета в матчі проти "Спортінгу". Фото: Reuters

"Арсенал" не виграв домашній матч

Поєдинок на "Емірейтс" завершився без голів — 0:0. Команда Мікеля Артети обрала максимально прагматичну модель гри, зробивши ставку на контроль і мінімізацію ризиків після виїзної перемоги 1:0 у першому матчі.

У першому таймі обидві команди діяли обережно та практично не створювали гольових моментів. Найнебезпечніший момент стався на 43-й хвилині, коли після подачі з лівого флангу Катаму пробив зльоту, а м’яч влучив у каркас воріт.

Після перерви "Арсенал" додав у активності та намагався зняти питання щодо переможця протистояння, але Езе, Мартінеллі та Мадуеке не реалізували моменти. Попри це, господарі не дозволяв супернику створювати стабільний тиск біля власних воріт.

Читайте також:

У заключні хвилини "Спортінг" ризикнув і пішов уперед великими силами, але "Арсенал" витримав тиск.

Фінальний свисток зафіксував нічию, яка повністю влаштувала лондонців. Таким чином "Арсенал" вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з мадридським "Атлетіко".

"Арсенал" — "Спортінг" — 0:0 (перший матч — 1:0)

"Арсенал": Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 63), Езе (Жезус, 79), Мартінеллі (Троссар, 79) — Йокерес (Гаверц, 56).

"Спортінг": Р. Сілва — Куарежма (Ваяннідіс, 85), Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Моріта (Сімойнш, 77) — Катаму (Кенда, 71), Трінкан (Нел, 85), П. Гонсалвеш (Браганса, 71) — Суарес.

Попередження: Араухо

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що скандальний румун Владіслав Бленуце покинув Україну.

Раніше Новини.LIVE інформував, що Еліна Світоліна відреагувала на критику через її бізнес в Україні.

Ліга чемпіонів Арсенал Спортинг
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
