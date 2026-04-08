Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Арсенал насилу переміг Спортінг у Лісабоні

Арсенал насилу переміг Спортінг у Лісабоні

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 06:25
Хаверц шокував Спортінг на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів
Кай Гаверц святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Спортінг" прийняв у Лісабоні "Арсенал". Гра виявилася рівною, її результат вирішив один точний удар. Кай Гаверц зробив "канонірів" фаворитом пари перед поєдинком у відповідь.

У "Спортінга" було кілька шансів перемогти, але воротар лондонської команди провів хороший матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

Обидві команди не без зусиль пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Арсенал" зіграв у Леверкузені внічию 1:1, але вдома переміг "Баєр" 2:0. "Спортінг" і зовсім програв у Норвегії "Буде-Глімт" (0:3), проте вдома розгромив суперника 5:0. Цього разу рідні стіни не допомогли португальським "левам". 

"Спортинг" міг забити "Арсеналу"

З перших хвилин протистояння суперники нав'язали один одному в'язку боротьбу, але постійні помилки призводили до того, що небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд. Уже на 6-й хвилині зустрічі Араухо завдав небезпечного удару по воротах "Арсеналу", але Райя перевів м'яч у поперечину. Але каркас воріт невдовзі врятував і "Спортінг", коли Мадуеке змусив дзвеніти поперечину від удару.

Риккардо Калафьори в матче Спортинга и Арсенала 7 апреля 2026 года
Ріккардо Калафьорі (ліворуч) під час атаки "Арсеналу". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Після перерви "Арсенал" володів ініціативою. Дьокереш асистував Субіменді, який відправив м'яч у сітку. Суддя не зарахував гол через офсайд до шведського форварда. Але в компенсований час Мартінеллі зробив хорошу передачу на Гаверца, який незадовго до цього вийшов на поле. Німець прийняв м'яч і другим дотиком приніс "канонірам" перемогу. Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня в Лондоні.

"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія) — 0:1 (0:0)

Гол: Гаверц, 90+1.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліга чемпіонів Арсенал Спортинг
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації