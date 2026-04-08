Хаверц шокував Спортінг на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів

Кай Гаверц святкує гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Спортінг" прийняв у Лісабоні "Арсенал". Гра виявилася рівною, її результат вирішив один точний удар. Кай Гаверц зробив "канонірів" фаворитом пари перед поєдинком у відповідь.

У "Спортінга" було кілька шансів перемогти, але воротар лондонської команди провів хороший матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

Обидві команди не без зусиль пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Арсенал" зіграв у Леверкузені внічию 1:1, але вдома переміг "Баєр" 2:0. "Спортінг" і зовсім програв у Норвегії "Буде-Глімт" (0:3), проте вдома розгромив суперника 5:0. Цього разу рідні стіни не допомогли португальським "левам".

"Спортинг" міг забити "Арсеналу"

З перших хвилин протистояння суперники нав'язали один одному в'язку боротьбу, але постійні помилки призводили до того, що небезпечні моменти виникали біля воріт обох команд. Уже на 6-й хвилині зустрічі Араухо завдав небезпечного удару по воротах "Арсеналу", але Райя перевів м'яч у поперечину. Але каркас воріт невдовзі врятував і "Спортінг", коли Мадуеке змусив дзвеніти поперечину від удару.

Ріккардо Калафьорі (ліворуч) під час атаки "Арсеналу". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Після перерви "Арсенал" володів ініціативою. Дьокереш асистував Субіменді, який відправив м'яч у сітку. Суддя не зарахував гол через офсайд до шведського форварда. Але в компенсований час Мартінеллі зробив хорошу передачу на Гаверца, який незадовго до цього вийшов на поле. Німець прийняв м'яч і другим дотиком приніс "канонірам" перемогу. Зустріч у відповідь відбудеться 15 квітня в Лондоні.

"Спортінг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія) — 0:1 (0:0)

Гол: Гаверц, 90+1.

