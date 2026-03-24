Кварацхелія може перейти в лондонський Арсенал

Кварацхелія може перейти в лондонський Арсенал

Дата публікації: 24 березня 2026 07:30
Хвіча Кварацхелія. Фото: Reuters

"Арсенал" розглядає можливість підписання вінгера "ПСЖ" Хвічі Кварацхелії, однак трансфер грузинського футболіста влітку виглядає малоймовірним. Лондонський клуб аналізує варіанти підсилення атаки на тлі можливих кадрових втрат.

Про інтерес до гравця повідомив журналіст Фабріціо Романо, передає портал Новини.LIVE.

Кварацхелію чекають в Англії

Керівництво "Арсенала" розглядає необхідність оновлення флангів атаки перед наступним сезоном. Влітку команду можуть залишити одразу кілька футболістів, серед яких Габріел Мартінеллі, Леандро Троссард, Габріел Жезус та Ітан Нванері.

На цьому тлі Кварацхелія став одним із кандидатів на підсилення. 25-річний вінгер привернув увагу завдяки результативній грі за "Наполі" та нинішнім виступам у "ПСЖ". При цьому у клубі звернули увагу на його гру в Лізі чемпіонів, де у двох матчах 1/8 фіналу проти "Челсі" він записав на свій рахунок три голи та одну результативну передачу.

Основною перешкодою для переходу є позиція "ПСЖ". Французький клуб підписав гравця лише в січні 2025 року з "Наполі" та не розглядає варіант із його продажем у найближчий період.

"Трансфер Кварацхелії влітку виглядає вкрай малоймовірним", — заявив Романо.

У Парижі Кварацхелію вважають важливим елементом атакувальної лінії. Наразі грузин отримує стабільну ігрову практику та демонструє результативність у ключових матчах.

Хвіча також не налаштований на зміну клубу. За інформацією джерел, він задоволений своїм становищем у "ПСЖ" і не веде переговорів щодо трансферу.

Попри це, інтерес з боку клубів англійської Прем’єр-ліги до Кварацхелії зберігається. У довгостроковій перспективі перехід до Англії не виключається, і претендентів може бути більше, ніж "Арсенал".

"Арсенал" також продовжує моніторинг ринку та оцінює альтернативні варіанти підсилення. Клуб шукає гравця, який зможе підвищити конкуренцію на флангах і відповідати вимогам тренерського штабу.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Арсенал Хвіча Кварацхелія
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
