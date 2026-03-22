Забарний перед матчами за збірну провів чудову гру за ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Центральний захисник Ілля Забарний відіграв повний матч за "ПСЖ" у виїзній грі 27-го туру Ліги 1 проти "Ніцци" (4:0) та допоміг команді здобути впевнену перемогу. Українець провів чергову чудову гру за статистичними показниками.

Про виступ Забарного повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний в матчі з "Ніццою". Фото: Reuters

Забарний показав стабільність у захисті

Центральний захисник отримав оцінку 7,8 від WhoScored і 7,6 від Sofascore. Українець став одним із ключових гравців оборони, продемонструвавши стабільність у єдиноборствах і точність у роботі з м’ячем.

За матч Забарний віддав 93 передачі, з яких 86 були точними (92%). При цьому він виграв усі шість єдиноборств, що дало показник 100% виграних дуелей. У його активі чотири виноси, два перехоплення та два підбирання м’яча.

Окрім цього, українець заблокував два навіси суперника та заробив один фол. У фазі атаки Забарний також долучався до дій команди — він завдав один удар у площину воріт із меж штрафного майданчика.

Матч розпочався з контролю м’яча з боку "ПСЖ", який поступово нарощував тиск. Рахунок було відкрито на 42-й хвилині після реалізованого пенальті Нуно Мендеша.

Після перерви парижани збільшили перевагу. На 49-й хвилині відзначився Дезіре Дуе, а на 81-й хвилині забив Фернандес. Остаточний рахунок встановив Варрен Заїр-Емері на 85-й хвилині.

Ситуація для господарів ускладнилася на 61-й хвилині, коли Юссуф Ндайшимі отримав пряму червону картку. Після вилучення "Ніцца" грала в меншості, що дозволило "ПСЖ" повністю контролювати перебіг зустрічі.

Парижани здобули 21-шу перемогу в сезоні та повернулися на перше місце у турнірній таблиці. Команда набрала 60 очок і має один матч у запасі, випереджаючи "Ланс", який має 59 балів.

"Ніцца" після поразки залишилася на 15-й позиції з 27 очками та продовжує боротьбу за збереження місця в елітному дивізіоні.

Для Забарного цей матч став черговим повним поєдинком у складі "ПСЖ", де він продовжує отримувати стабільну ігрову практику в центрі захисту.

Забарний цього сезону провів уже 29 матчів і має в активі один гол.

