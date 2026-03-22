Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Забарный перед матчами за сборную провел великолепную игру за ПСЖ

Забарный перед матчами за сборную провел великолепную игру за ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 10:35
Забарный перед матчами за сборную провел великолепную игру за ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

Центральный защитник Илья Забарный отыграл полный матч за "ПСЖ" в выездной игре 27-го тура Лиги 1 против "Ниццы" (4:0) и помог команде одержать уверенную победу. Украинец провел очередную великолепную игру по статистическим показателям.

О выступлении Забарного сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный в матче с "Ниццей". Фото: Reuters

Забарный показал стабильность в защите

Центральный защитник получил оценку 7,8 от WhoScored и 7,6 от Sofascore. Украинец стал одним из ключевых игроков обороны, продемонстрировав стабильность в единоборствах и точность в работе с мячом.

За матч Забарный отдал 93 передачи, из которых 86 были точными (92%). При этом он выиграл все шесть единоборств, что дало показатель 100% выигранных дуэлей. В его активе четыре выноса, два перехвата и два подбора мяча.

Кроме этого, украинец заблокировал два навеса соперника и заработал один фол. В фазе атаки Забарный также участвовал в действиях команды — он нанес один удар в створ ворот из пределов штрафной площадки.

Матч начался с контроля мяча со стороны "ПСЖ", который постепенно наращивал давление. Счет был открыт на 42-й минуте после реализованного пенальти Нуно Мендеша.

После перерыва парижане увеличили преимущество. На 49-й минуте отличился Дезире Дуэ, а на 81-й минуте забил Фернандес. Окончательный счет установил Варрен Заир-Эмери на 85-й минуте.

Ситуация для хозяев осложнилась на 61-й минуте, когда Юссуф Ндайшими получил прямую красную карточку. После удаления "Ницца" играла в меньшинстве, что позволило "ПСЖ" полностью контролировать ход встречи.

Парижане одержали 21-ю победу в сезоне и вернулись на первое место в турнирной таблице. Команда набрала 60 очков и имеет один матч в запасе, опережая "Ланс", который имеет 59 баллов.

"Ницца" после поражения осталась на 15-й позиции с 27 очками и продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Для Забарного этот матч стал очередным полным поединком в составе "ПСЖ", где он продолжает получать стабильную игровую практику в центре защиты.

Забарный в этом сезоне провел уже 29 матчей и имеет в активе один гол.

Напомним, национальная сборная Украины по футболу официально начала тренировочный сбор перед игрой со Швецией.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации