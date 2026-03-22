Забарный перед матчами за сборную провел великолепную игру за ПСЖ

Илья Забарный. Фото: Reuters

Центральный защитник Илья Забарный отыграл полный матч за "ПСЖ" в выездной игре 27-го тура Лиги 1 против "Ниццы" (4:0) и помог команде одержать уверенную победу. Украинец провел очередную великолепную игру по статистическим показателям.

О выступлении Забарного сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный в матче с "Ниццей". Фото: Reuters

Забарный показал стабильность в защите

Центральный защитник получил оценку 7,8 от WhoScored и 7,6 от Sofascore. Украинец стал одним из ключевых игроков обороны, продемонстрировав стабильность в единоборствах и точность в работе с мячом.

За матч Забарный отдал 93 передачи, из которых 86 были точными (92%). При этом он выиграл все шесть единоборств, что дало показатель 100% выигранных дуэлей. В его активе четыре выноса, два перехвата и два подбора мяча.

Кроме этого, украинец заблокировал два навеса соперника и заработал один фол. В фазе атаки Забарный также участвовал в действиях команды — он нанес один удар в створ ворот из пределов штрафной площадки.

Матч начался с контроля мяча со стороны "ПСЖ", который постепенно наращивал давление. Счет был открыт на 42-й минуте после реализованного пенальти Нуно Мендеша.

После перерыва парижане увеличили преимущество. На 49-й минуте отличился Дезире Дуэ, а на 81-й минуте забил Фернандес. Окончательный счет установил Варрен Заир-Эмери на 85-й минуте.

Ситуация для хозяев осложнилась на 61-й минуте, когда Юссуф Ндайшими получил прямую красную карточку. После удаления "Ницца" играла в меньшинстве, что позволило "ПСЖ" полностью контролировать ход встречи.

Парижане одержали 21-ю победу в сезоне и вернулись на первое место в турнирной таблице. Команда набрала 60 очков и имеет один матч в запасе, опережая "Ланс", который имеет 59 баллов.

"Ницца" после поражения осталась на 15-й позиции с 27 очками и продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.

Для Забарного этот матч стал очередным полным поединком в составе "ПСЖ", где он продолжает получать стабильную игровую практику в центре защиты.

Забарный в этом сезоне провел уже 29 матчей и имеет в активе один гол.

