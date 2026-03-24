Кварацхелия может перейти в лондонский Арсенал

Хвича Кварацхелия. Фото: Reuters

"Арсенал" рассматривает возможность подписания вингера "ПСЖ" Хвичи Кварацхелии, однако трансфер грузинского футболиста летом выглядит маловероятным. Лондонский клуб анализирует варианты усиления атаки на фоне возможных кадровых потерь.

Об интересе к игроку сообщил журналист Фабрицио Романо, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Кварацхелию ждут в Англии

Руководство "Арсенала" рассматривает необходимость обновления флангов атаки перед следующим сезоном. Летом команду могут покинуть сразу несколько футболистов, среди которых Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Итан Нванери.

На этом фоне Кварацхелия стал одним из кандидатов на усиление. 25-летний вингер привлек внимание благодаря результативной игре за "Наполи" и нынешним выступлениям в "ПСЖ". При этом в клубе обратили внимание на его игру в Лиге чемпионов, где в двух матчах 1/8 финала против "Челси" он записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Основным препятствием для перехода является позиция "ПСЖ". Французский клуб подписал игрока только в январе 2025 года с "Наполи" и не рассматривает вариант с его продажей в ближайший период.

"Трансфер Кварацхелии летом выглядит крайне маловероятным", — заявил Романо.

В Париже Кварацхелию считают важным элементом атакующей линии. Сейчас грузин получает стабильную игровую практику и демонстрирует результативность в ключевых матчах.

Хвича также не настроен на смену клуба. По информации источников, он доволен своим положением в "ПСЖ" и не ведет переговоров по трансферу.

Несмотря на это, интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги к Кварацхелии сохраняется. В долгосрочной перспективе переход в Англию не исключается, и претендентов может быть больше, чем "Арсенал".

"Арсенал" также продолжает мониторинг рынка и оценивает альтернативные варианты усиления. Клуб ищет игрока, который сможет повысить конкуренцию на флангах и соответствовать требованиям тренерского штаба.

Напомним, ранее мы сообщили, кто будет транслировать матч сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 — за игру придется платить.

У наставника сборной Украины Сергея Реброва есть вариант с Игорем Краснопиром для замены Романа Яремчука.