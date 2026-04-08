Главная Спорт Арсенал с трудом победил Спортинг в Лиссабоне

Арсенал с трудом победил Спортинг в Лиссабоне

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 06:25
Хаверц шокировал Спортинг на последних минутах матча Лиги чемпионов
Кай Хаверц празднует гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов "Спортинг" принял в Лиссабоне "Арсенал". Игра оказалась равной, ее исход решил один точный удар. Кай Хаверц сделал "канониров" фаворитом пары перед ответным поединком. 

У "Спортинга" было несколько шансов победить, но вратарь лондонской команды провел хороший матч, сообщает портал Новини.LIVE

Обе команды не без труда пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Арсенал" сыграл в Леверкузене вничью 1:1, но дома победил "Байер" 2:0. "Спортинг" и вовсе проиграл в Норвегии "Буде-Глимт" (0:3), однако дома рагромил соперника 5:0. На этот раз родные стены не помогли португальским "львам". 

"Спортинг" мог забить "Арсеналу" 

С первых минут противостояния соперники навязали друг другу вязкую борьбу, но постоянные ошибки приводили к тому, что опасные моменты возникали у ворот обеих команд. Уже на 6-й минуте встречи Араухо нанес опасный удар по воротам "Арсенала", но Райя перевел мяч в перекладину. Но каркас ворот вскоре спас и "Спортинг", когда Мадуеке заставил звенеть перекладину от удара. 

Риккардо Калафьори в матче Спортинга и Арсенала 7 апреля 2026 года
Риккардо Калафьори (слева) во время атаки "Арсенала". Фото: Reuters/Pedro Nunes

После перерыва "Арсенал" владел инициативой. Дьекереш ассистировал Субименди, который отправил мяч в сетку. Судья не засчитал гол из-за офсайда к шведского форварда. Но в компенсированное время Мартинелли сделал хорошую передачу на Хаверца, который незадолго до этого вышел на поле. Немец принял мяч и вторым касанием принес "канонирам" победу. Ответная встреча пройдет 15 апреля в Лондоне. 

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0) 

Гол: Хаверц, 90+1. 

спорт футбол Лига чемпионов Арсенал Спортинг
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
