Арсенал вышел в полуфинал ЛЧ после ничьей со Спортингом

Матч "Арсенал" - "Спортинг". Фото: Reuters

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Лондонцы обеспечили себе проход по сумме двух матчей благодаря минимальной победе в первой встрече.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Микель Артета в матче против "Спортинга". Фото: Reuters

"Арсенал" не выиграл домашний матч

Поединок на "Эмирейтс" завершился без голов — 0:0. Команда Микеля Артеты выбрала максимально прагматичную модель игры, сделав ставку на контроль и минимизацию рисков после выездной победы 1:0 в первом матче.

В первом тайме обе команды действовали осторожно и практически не создавали голевых моментов. Самый опасный момент произошел на 43-й минуте, когда после подачи с левого фланга Катаму пробил слета, а мяч попал в каркас ворот.

После перерыва "Арсенал" добавил в активности и пытался снять вопрос о победителе противостояния, но Эзе, Мартинелли и Мадуэке не реализовали моменты. Несмотря на это, хозяева не позволяли сопернику создавать стабильное давление у своих ворот.

Читайте также:

В заключительные минуты "Спортинг" рискнул и пошел вперед большими силами, но "Арсенал" выдержал давление.

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая полностью устроила лондонцев. Таким образом "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским "Атлетико".

"Арсенал" — "Спортинг" — 0:0 (первый матч — 1:0)

"Арсенал": Рая — К. Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье — Субименди, Райс — Мадуэке (Доуман, 63), Эзе (Жезус, 79), Мартинелли (Троссар, 79) — Йокерес (Гаверц, 56).

"Спортинг": Р. Силва — Куарежма (Ваяннидис, 85), Диоманде, Инасиу, Араухо — Юльманн, Морита (Симойнш, 77) — Катаму (Кенда, 71), Тринкан (Нел, 85), П. Гонсалвеш (Браганса, 71) — Суарес.

Предупреждения: Араухо

