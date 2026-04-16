Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Арсенал в непростом матче оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов

Арсенал в непростом матче оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 02:44
Арсенал вышел в полуфинал ЛЧ после ничьей со Спортингом
Матч "Арсенал" - "Спортинг". Фото: Reuters

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Лондонцы обеспечили себе проход по сумме двух матчей благодаря минимальной победе в первой встрече.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Арсенал — Спортинг
Микель Артета в матче против "Спортинга". Фото: Reuters

"Арсенал" не выиграл домашний матч

Поединок на "Эмирейтс" завершился без голов — 0:0. Команда Микеля Артеты выбрала максимально прагматичную модель игры, сделав ставку на контроль и минимизацию рисков после выездной победы 1:0 в первом матче.

В первом тайме обе команды действовали осторожно и практически не создавали голевых моментов. Самый опасный момент произошел на 43-й минуте, когда после подачи с левого фланга Катаму пробил слета, а мяч попал в каркас ворот.

После перерыва "Арсенал" добавил в активности и пытался снять вопрос о победителе противостояния, но Эзе, Мартинелли и Мадуэке не реализовали моменты. Несмотря на это, хозяева не позволяли сопернику создавать стабильное давление у своих ворот.

В заключительные минуты "Спортинг" рискнул и пошел вперед большими силами, но "Арсенал" выдержал давление.

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая полностью устроила лондонцев. Таким образом "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским "Атлетико".

"Арсенал" — "Спортинг" — 0:0 (первый матч — 1:0)

"Арсенал": Рая — К. Москера, Салиба, Габриэл, Инкапье — Субименди, Райс — Мадуэке (Доуман, 63), Эзе (Жезус, 79), Мартинелли (Троссар, 79) — Йокерес (Гаверц, 56).

"Спортинг": Р. Силва — Куарежма (Ваяннидис, 85), Диоманде, Инасиу, Араухо — Юльманн, Морита (Симойнш, 77) — Катаму (Кенда, 71), Тринкан (Нел, 85), П. Гонсалвеш (Браганса, 71) — Суарес.

Предупреждения: Араухо

Лига чемпионов Арсенал Спортинг
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации