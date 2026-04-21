Моурінью може повернутися в мадридський Реал

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью. Фото: Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Мадридський "Реал" розглядає Жозе Моурінью серед кандидатів на посаду головного тренера. Клуб почав пошук нового наставника після невдалого сезону. Керівництво вважає, що команді необхідний більш досвідчений фахівець.

Остаточне рішення очікується після завершення поточної кампанії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сам Жозе Моурінью зацікавлений у поверненні в мадридський клуб. При цьому офіційні переговори між сторонами поки не почалися. Португальський фахівець раніше вже працював у "Реалі" і зберігає зв'язок із клубом. Його кандидатура розглядається поряд з іншими варіантами.

Жозе Моурінью (ліворуч) із президентом "Реала". Фото: Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images

Хто ще претендує на посаду наставника "бланкос"

Серед можливих претендентів також називається Юрген Клопп. Керівництво оцінює кілька кандидатур з урахуванням досвіду роботи на топ-рівні. При цьому підтримка гравців на адресу нинішнього тренера не стала вирішальним фактором. У клубі орієнтуються на довгострокову стратегію розвитку команди.

Наразі португалець працює в "Бенфіці" і вже двічі зустрічався з "королівським клубом" у поточному сезоні. Жозе Моурінью очолював мадридський "Реал" з 2010 по 2013 рік, змінивши на цій посаді Мануеля Пеллегріні.

За три сезони португальський фахівець виграв із командою чемпіонат Іспанії, Кубок країни та Суперкубок, при цьому в сезоні 2011/12 встановив рекорд за кількістю набраних очок і забитих м'ячів у Ла Лізі. Під його керівництвом "Реал" тричі поспіль доходив до півфіналу Ліги чемпіонів, стабільно входячи до числа найсильніших клубів Європи.

