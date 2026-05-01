Ювентус согласовал трансфер Левандовского - есть условие

Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Туринский "Ювентус" приблизился к подписанию Роберта Левандовского и уже получил предварительное согласие форварда на переход. Окончательное решение по сделке будет зависеть от результатов сезона для итальянского клуба.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tuttosport.

Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Левандовский может сменить клуб

Источник сообщил, что ключевым условием завершения трансфера является выход "Ювентуса" в Лигу чемпионов. Только после математического подтверждения места в топ-4 Серии А клуб сможет активизировать финальную фазу переговоров и подписать контракт с нападающим "Барселоны".

По информации источника, стороны уже обозначили базовые параметры будущего соглашения. Речь идет о контракте сроком на один год с зарплатой около 6 млн евро и дополнительными бонусами, привязанными к спортивным результатам.

Агент игрока Пини Захави недавно посетил Италию, где провел переговоры с руководством "Ювентуса". По итогам встречи стороны остались довольны прогрессом в переговорах.

Читайте также:

В "Барселоне" не планируют менять позицию относительно продления контракта с Левандовским. Каталонцы готовы предложить лишь однолетнее соглашение со снижением зарплаты, что существенно уменьшает шансы на продолжение сотрудничества. На этом фоне возможный уход поляка выглядит вполне реалистичным.

Интерес к форварду также проявлял "Милан", однако "Ювентус" пока выглядит фаворитом в борьбе за игрока. В то же время серьезную конкуренцию могут составить клубы из Саудовской Аравии и MLS, которые готовы предложить значительно более выгодные финансовые условия. В частности, "Чикаго Файр" может платить до 20 млн евро в год.

Несмотря на возраст, в Турине уверены, что Левандовский сможет приносить пользу команде. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей за "Барселону".

