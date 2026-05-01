Ювентус узгодив трансфер Левандовського — є умова

Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Туринський "Ювентус" наблизився до підписання Роберта Левандовського та вже отримав попередню згоду форварда на перехід. Остаточне рішення щодо угоди залежатиме від результатів сезону для італійського клубу.

Про це повідомляє Tuttosport.

Джерело повідомило, що ключовою умовою завершення трансферу є вихід "Ювентуса" до Ліги чемпіонів. Лише після математичного підтвердження місця в топ-4 Серії А клуб зможе активізувати фінальну фазу переговорів і підписати контракт із нападником "Барселони".

За інформацією джерела, сторони вже окреслили базові параметри майбутньої угоди. Йдеться про контракт терміном на один рік із зарплатою близько 6 млн євро та додатковими бонусами, прив’язаними до спортивних результатів.

Агент гравця Піні Захаві нещодавно відвідав Італію, де провів переговори з керівництвом "Ювентуса". За підсумками зустрічі сторони залишилися задоволені прогресом у перемовинах.

У "Барселоні" не планують змінювати позицію щодо продовження контракту з Левандовським. Каталонці готові запропонувати лише однорічну угоду зі зниженням зарплати, що суттєво зменшує шанси на продовження співпраці. На цьому тлі можливий відхід поляка виглядає цілком реалістичним.

Інтерес до форварда також виявляв "Мілан", однак "Ювентус" наразі виглядає фаворитом у боротьбі за гравця. Водночас серйозну конкуренцію можуть скласти клуби з Саудівської Аравії та MLS, які готові запропонувати значно вигідніші фінансові умови. Зокрема, "Чикаго Файр" може платити до 20 млн євро на рік.

Попри вік, у Турині впевнені, що Левандовський зможе приносити користь команді. У нинішньому сезоні він забив 17 м’ячів за "Барселону".

