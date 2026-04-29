Алієв назвав свого кандидата на пост тренера збірної України

Посада головного тренера збірної України залишається вакантною після дострокового звільнення Сергія Реброва. Колишній півзахисник національної команди Олександр Алієв назвав свого фаворита на цю роль.

Алієв підтримав кандидатуру Мирона Маркевича, з яким раніше працював у збірній.

За словами ексфутболіста, головною перевагою фахівця є вміння створити правильну атмосферу всередині команди.

"Він насамперед створить чудовий колектив. Він створить гарну атмосферу саме у збірній. Ось і все", — зазначив Алієв.

Колишній хавбек також підкреслив, що має лише позитивні спогади про роботу з Маркевичем. Він додав, що тренер відкритий до діалогу з гравцями та здатен знаходити спільну мову з командою.

"Чудові спогади. Навіть Кент (Артем Мілевський) не дасть збрехати, що з цією людиною можна працювати", — сказав Алієв.

Після відходу Реброва Українська асоціація футболу поки не оголосила ім’я нового наставника збірної. Серед можливих кандидатів називають як українських, так і іноземних фахівців.

Рішення щодо нового тренера може бути ухвалене найближчим часом, адже національну команду очікують товариські матчі перед чемпіонатом світу.

