Відео

Головна Спорт Алієв назвав людину, яка має очолити збірну Україну

Алієв назвав людину, яка має очолити збірну Україну

Дата публікації: 29 квітня 2026 22:07
Алієв назвав свого кандидата на пост тренера збірної України
Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Посада головного тренера збірної України залишається вакантною після дострокового звільнення Сергія Реброва. Колишній півзахисник національної команди Олександр Алієв назвав свого фаворита на цю роль.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Футбольний диван".

Мирон Маркевич
Мирон Маркевич. Фото: "Карпати" Львів

Алієв назвав свого фаворита

Алієв підтримав кандидатуру Мирона Маркевича, з яким раніше працював у збірній.

За словами ексфутболіста, головною перевагою фахівця є вміння створити правильну атмосферу всередині команди.

"Він насамперед створить чудовий колектив. Він створить гарну атмосферу саме у збірній. Ось і все", — зазначив Алієв.

Читайте також:

Колишній хавбек також підкреслив, що має лише позитивні спогади про роботу з Маркевичем. Він додав, що тренер відкритий до діалогу з гравцями та здатен знаходити спільну мову з командою.

"Чудові спогади. Навіть Кент (Артем Мілевський) не дасть збрехати, що з цією людиною можна працювати", — сказав Алієв.

Після відходу Реброва Українська асоціація футболу поки не оголосила ім’я нового наставника збірної. Серед можливих кандидатів називають як українських, так і іноземних фахівців.

Рішення щодо нового тренера може бути ухвалене найближчим часом, адже національну команду очікують товариські матчі перед чемпіонатом світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію за допінг — він вже звернувся до CAS.

Також Новини.LIVE писав, що київське "Динамо" зазнало серйозної кадрової втрати перед грою з "Шахтарем" в УПЛ.

Збірна України з футболу Олександр Аліев Мирон Маркевич
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
