Мудрика дискваліфікували на 4 роки за допінг

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі".

Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Українець уже подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Мудрик оскаржує дискваліфікацію

За інформацією джерел, рішення про тривалу дискваліфікацію стало ключовим фактором звернення футболіста до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. У суді офіційно підтвердили отримання апеляції від українця, зазначивши, що сторони вже розпочали обмін процесуальними документами. При цьому дату слухань поки не призначено.

Допінгова справа Мудрика триває з грудня 2024 року, коли футболіста тимчасово відсторонили від участі в матчах. Під час перевірки в його організмі було виявлено заборонений препарат — мельдоній. Гравець від самого початку наполягає на невинуватості та заявляє, що не вживав жодних заборонених речовин свідомо. Якби він визнав вживання препарату, то отримав би два роки відсторонення.

Наразі ситуація залишається невизначеною. У разі якщо CAS підтримає рішення Футбольної асоціації Англії, Мудрик повернеться на поле в грудні 2028 року. Водночас позитивне рішення за апеляцією дозволить футболісту повернутися до професійного футболу раніше.

Подальший розвиток подій залежатиме від результатів слухань у Лозанні, які можуть стати визначальними для кар’єри українського футболіста.

