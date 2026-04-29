Шапаренко оцінив шанси Динамо перемогти в Лізі чемпіонів

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко розповів про свою головну футбольну мету. Гравець заявив, що мріє виступати і перемагати в Лізі чемпіонів. При цьому він зазначив, що домогтися цього буде непросто.

Шапаренко збирається наполегливо працювати заради своєї мети, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-каналі GG.Спорт.

Хавбек київського "Динамо" визнав, що оцінює завдання реалістично і розуміє рівень конкуренції в турнірі. Півзахисник зазначив, що участь у Лізі чемпіонів залишається для нього важливою метою на клубному рівні.

Микола Шапаренко в матчі з "Кривбасом". Фото: пресслужба "Динамо"

Кар'єра Шапаренка в "Динамо"

Микола виступає за основну команду київського клубу із січня 2018 року. За цей час він провів 239 матчів, забив 32 голи та віддав 44 результативні передачі. Півзахисник має досвід виступів у Лізі чемпіонів, де зіграв 11 матчів, а також 20 поєдинків у кваліфікації турніру. Його чинний контракт із "Динамо" розрахований до кінця 2030 року і був продовжений у січні 2026 року.

