Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Шапаренко здивував амбітною метою у футболі

Шапаренко здивував амбітною метою у футболі

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 13:37
Шапаренко оцінив шанси Динамо перемогти в Лізі чемпіонів
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко розповів про свою головну футбольну мету. Гравець заявив, що мріє виступати і перемагати в Лізі чемпіонів. При цьому він зазначив, що домогтися цього буде непросто.

Шапаренко збирається наполегливо працювати заради своєї мети, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-каналі GG.Спорт.

Хавбек київського "Динамо" визнав, що оцінює завдання реалістично і розуміє рівень конкуренції в турнірі. Півзахисник зазначив, що участь у Лізі чемпіонів залишається для нього важливою метою на клубному рівні.

Николай Шапаренко в матче "Кривбасса" с "Динамо"
Микола Шапаренко в матчі з "Кривбасом". Фото: пресслужба "Динамо"

Кар'єра Шапаренка в "Динамо"

Микола виступає за основну команду київського клубу із січня 2018 року. За цей час він провів 239 матчів, забив 32 голи та віддав 44 результативні передачі. Півзахисник має досвід виступів у Лізі чемпіонів, де зіграв 11 матчів, а також 20 поєдинків у кваліфікації турніру. Його чинний контракт із "Динамо" розрахований до кінця 2030 року і був продовжений у січні 2026 року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ліга чемпіонів Динамо Микола Шапаренко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації