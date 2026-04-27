Кабаєв не допоможе Динамо в матчі з Шахтарем

Владислав Кабаєв у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хавбек київського "Динамо" Владислав Кабаєв вибув до кінця сезону. Футболіст отримав пошкодження гомілкостопа. Гравець уже проходить курс відновлення.

За прогнозами лікарів, він не встигне повернутися на поле в поточному сезоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ від Шурика".

Травма стала другою для Владислава Кабаєва за короткий період. Раніше хавбек "Динамо" отримав пошкодження під час зимових зборів. Після відновлення він повернувся до складу лише в середині квітня. У матчі проти "Зорі" гравець провів на полі 10 хвилин.

Владислав Кабаєв (праворуч) у поєдинку з "Шахтарем". Фото: УНІАН

Ситуація з травмами Кабаєва

Нове пошкодження знову вибило півзахисника з обойми команди. Медичний штаб "Динамо" контролює процес реабілітації. Очікується, що відновлення займе кілька тижнів. У клубі розраховують на повернення гравця вже наступного сезону.

Таким чином, Владислав Кабаєв пропустить матч із донецьким "Шахтарем" у чемпіонаті України та фінал Кубка країни, а також низку інших поєдинків. При цьому київське "Динамо" продовжує боротися за місце в єврокубках.

