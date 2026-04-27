Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Один із лідерів Динамо пропустить матч із Шахтарем

Один із лідерів Динамо пропустить матч із Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 13:51
Кабаєв не допоможе Динамо в матчі з Шахтарем
Владислав Кабаєв у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Хавбек київського "Динамо" Владислав Кабаєв вибув до кінця сезону. Футболіст отримав пошкодження гомілкостопа. Гравець уже проходить курс відновлення.

За прогнозами лікарів, він не встигне повернутися на поле в поточному сезоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ від Шурика".

Травма стала другою для Владислава Кабаєва за короткий період. Раніше хавбек "Динамо" отримав пошкодження під час зимових зборів. Після відновлення він повернувся до складу лише в середині квітня. У матчі проти "Зорі" гравець провів на полі 10 хвилин.

Владислав Кабаев против Винисиуса Тобиаса
Владислав Кабаєв (праворуч) у поєдинку з "Шахтарем". Фото: УНІАН

Ситуація з травмами Кабаєва

Нове пошкодження знову вибило півзахисника з обойми команди. Медичний штаб "Динамо" контролює процес реабілітації. Очікується, що відновлення займе кілька тижнів. У клубі розраховують на повернення гравця вже наступного сезону.

Таким чином, Владислав Кабаєв пропустить матч із донецьким "Шахтарем" у чемпіонаті України та фінал Кубка країни, а також низку інших поєдинків. При цьому київське "Динамо" продовжує боротися за місце в єврокубках.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ФК Шахтар Динамо Владислав Кабаєв
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації