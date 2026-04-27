Главная Спорт Один из лидеров Динамо пропустит матч с Шахтером

Один из лидеров Динамо пропустит матч с Шахтером

Дата публикации 27 апреля 2026 13:51
Кабаев не поможет Динамо в матче с Шахтером
Владислав Кабаев в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Хавбек киевского "Динамо" Владислав Кабаев выбыл до конца сезона. Футболист получил повреждение голеностопа. Игрок уже проходит курс восстановления.

По прогнозам врачей, он не успеет вернуться на поле в текущем сезоне, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".

Травма стала второй для Владислава Кабаева за короткий период. Ранее хавбек "Динамо" получил повреждение во время зимних сборов. После восстановления он вернулся в состав лишь в середине апреля. В матче против "Зари" игрок провел на поле 10 минут. 

Владислав Кабаев против Винисиуса Тобиаса
Владислав Кабаев (справа) в поединке с "Шахтером". Фото: УНИАН

Ситуация с травмами Кабаева

Новое повреждение вновь выбило полузащитника из обоймы команды. Медицинский штаб "Динамо" контролирует процесс реабилитации. Ожидается, что восстановление займет несколько недель. В клубе рассчитывают на возвращение игрока уже в следующем сезоне.

Таким образом, Владислав Кабаев пропустит матч с донецким "Шахтером" в чемпионате Украины и финал Кубка страны, а также ряд других поединков. При этом киевское "Динамо" продолжает бороться за место в еврокубках. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
