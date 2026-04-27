Мбаппе может больше не сыграть за Реал в этом сезоне

Килиан Мбаппе во время атаки "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе получил травму в матче чемпионата Испании против "Бетиса". Француз покинул поле на 81-й минуте после того, как почувствовал дискомфорт. Ранее сообщалось о возможном повреждении задней поверхности левого бедра.

Игроку предстоит пройти дополнительное обследование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L’Equipe.

Первичное ультразвуковое исследование не выявило серьезных повреждений у Килиана Мбаппе. В медицинском штабе "Реала" рассчитывали, что футболист не пропустит длительный период. Рассматривался вариант его участия уже в следующем матче против "Эспаньола". Окончательный диагноз должен быть установлен после МРТ.

Появилась альтернативная информация о сроках восстановления

В то же время журналист Хосеп Педроль сообщил, что Килиан Мбаппе может пропустить остаток сезона. По его данным, травма не позволит нападающему сыграть в оставшихся матчах Ла Лиги. Также под угрозой участие француза в "Эль-Класико" против "Барселоны", которое запланировано на 10 мая. Сроки восстановления остаются неопределенными.

В текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч за "Реал" во всех турнирах. На его счету 41 забитый мяч и 6 результативных передач. Француз является ключевым игроком команды.

Читайте также:

