Мбаппе присоединился к Гюлеру в лазарете Реала

Мбаппе присоединился к Гюлеру в лазарете Реала

Дата публикации 27 апреля 2026 10:41
Мбаппе может больше не сыграть за Реал в этом сезоне
Килиан Мбаппе во время атаки "Реала". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе получил травму в матче чемпионата Испании против "Бетиса". Француз покинул поле на 81-й минуте после того, как почувствовал дискомфорт. Ранее сообщалось о возможном повреждении задней поверхности левого бедра.

Игроку предстоит пройти дополнительное обследование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L’Equipe.

Первичное ультразвуковое исследование не выявило серьезных повреждений у Килиана Мбаппе. В медицинском штабе "Реала" рассчитывали, что футболист не пропустит длительный период. Рассматривался вариант его участия уже в следующем матче против "Эспаньола". Окончательный диагноз должен быть установлен после МРТ. 

Килиан Мбаппе в матче против "Бетиса" 24 апреля 2026 года
Килиан Мбаппе получил травму. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Появилась альтернативная информация о сроках восстановления

В то же время журналист Хосеп Педроль сообщил, что Килиан Мбаппе может пропустить остаток сезона. По его данным, травма не позволит нападающему сыграть в оставшихся матчах Ла Лиги. Также под угрозой участие француза в "Эль-Класико" против "Барселоны", которое запланировано на 10 мая. Сроки восстановления остаются неопределенными.

В текущем сезоне Мбаппе провел 41 матч за "Реал" во всех турнирах. На его счету 41 забитый мяч и 6 результативных передач. Француз является ключевым игроком команды. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о реакции жены Николая Шапаренко на результативный матч "Динамо" с "Кривбассом". 

Ранее Новини.LIVE показали кадры новой семейной фотосессии футболиста сборной Украины Георгия Судакова. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
