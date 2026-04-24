Винисиус согласовал новый контракт с Реалом

Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор договорился с клубом о новом долгосрочном контракте. Сторонам осталось согласовать финальные детали перед официальным подписанием соглашения.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга.

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

Винисиус останется в "Реале"

По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время стороны оформят новое соглашение, которое закрепит Винисиуса как одного из ключевых игроков команды на длительный период.

После подписания контракта бразилец не станет самым высокооплачиваемым футболистом "Реала". Этот статус сохранит Килиан Мбаппе, который сейчас получает самую большую зарплату в команде.

Винисиус Жуниор. Фото: Reuters

По предварительным данным, действующее соглашение Винисиуса предусматривает зарплату на уровне около 25 млн евро в год. Французский форвард Мбаппе зарабатывает примерно 32 млн евро ежегодно.

Читайте также:

Продление контракта с Винисиусом является частью стратегии клуба по сохранению лидеров состава. Бразилец остается одним из важнейших игроков атакующей линии, хотя и уступает Мбаппе по влиянию на игру.

В "Реале" рассчитывают, что новое соглашение позволит избежать интереса со стороны других топ-клубов и обеспечит стабильность в команде на ближайшие сезоны.

В этом сезоне Винисиус в 48 матчах за "Реал" забил 18 мячей и сделал 14 ассистов.

Бразилец сейчас имеет контракт с "Реалом" до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Георгий Судаков может покинуть свой нынешний клуб, ведь интерес к нему проявляет лиссабонская "Бенфика".

Также Новини.LIVE сообщал, что один из известных боксеров призвал Александра Усика отказаться от чемпионских поясов в преддверии возможных будущих поединков.