Вінісіус погодив новий контракт з Реалом

Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор.

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор домовився з клубом про новий довгостроковий контракт. Сторонам залишилося узгодити фінальні деталі перед офіційним підписанням угоди.

журналіста Sky Sports Флоріана Плеттенберга.

За інформацією джерела, переговори між футболістом та клубом перебувають на завершальній стадії. Очікується, що найближчим часом сторони оформлять нову угоду, яка закріпить Вінісіуса як одного з ключових гравців команди на тривалий період.

Після підписання контракту бразилець не стане найбільш високооплачуваним футболістом "Реала". Цей статус збереже Кіліан Мбаппе, який наразі отримує найбільшу зарплату в команді.

За попередніми даними, чинна угода Вінісіуса передбачає зарплату на рівні близько 25 млн євро на рік. Французький форвард Мбаппе заробляє приблизно 32 млн євро щорічно.

Продовження контракту з Вінісіусом є частиною стратегії клубу щодо збереження лідерів складу. Бразилець залишається одним із найважливіших гравців атакувальної лінії, хоча й поступається Мбаппе за впливом на гру.

У "Реалі" розраховують, що нова угода дозволить уникнути інтересу з боку інших топклубів і забезпечить стабільність у команді на найближчі сезони.

Цього сезону Вінісіус у 48 матчах за "Реал" забив 18 м’ячів і зробив 14 асистів.

Бразилець наразі має контракт із "Реалом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 150 млн євро.

