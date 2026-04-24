Головна Спорт Вінісіус у новому контракті погодився отримувати менше ніж Мбаппе

Вінісіус у новому контракті погодився отримувати менше ніж Мбаппе

Дата публікації: 24 квітня 2026 07:15
Вінісіус погодив новий контракт з Реалом
Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор. Фото: Reuters

Вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор домовився з клубом про новий довгостроковий контракт. Сторонам залишилося узгодити фінальні деталі перед офіційним підписанням угоди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Sky Sports Флоріана Плеттенберга.

Вінісіус залишиться у "Реалі"

За інформацією джерела, переговори між футболістом та клубом перебувають на завершальній стадії. Очікується, що найближчим часом сторони оформлять нову угоду, яка закріпить Вінісіуса як одного з ключових гравців команди на тривалий період.

Після підписання контракту бразилець не стане найбільш високооплачуваним футболістом "Реала". Цей статус збереже Кіліан Мбаппе, який наразі отримує найбільшу зарплату в команді.

За попередніми даними, чинна угода Вінісіуса передбачає зарплату на рівні близько 25 млн євро на рік. Французький форвард Мбаппе заробляє приблизно 32 млн євро щорічно.

Продовження контракту з Вінісіусом є частиною стратегії клубу щодо збереження лідерів складу. Бразилець залишається одним із найважливіших гравців атакувальної лінії, хоча й поступається Мбаппе за впливом на гру.

У "Реалі" розраховують, що нова угода дозволить уникнути інтересу з боку інших топклубів і забезпечить стабільність у команді на найближчі сезони.

Цього сезону Вінісіус у 48 матчах за "Реал" забив 18 м’ячів і зробив 14 асистів.

Бразилець наразі має контракт із "Реалом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 150 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що Георгій Судаков може залишити свій нинішній клуб, адже інтерес до нього проявляє лісабонська Бенфіка.

Також Новини.LIVE повідомляв, що один із відомих боксерів закликав Олександра Усика відмовитися від чемпіонських поясів напередодні можливих майбутніх поєдинків.

Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вінісіус Жуніор
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
