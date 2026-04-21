Бенфіка знайшла покупця на Судакова

Бенфіка знайшла покупця на Судакова

Дата публікації: 21 квітня 2026 17:47
Трансфер Судакова: Бенфіка знайшла клуб для українця
Георгій Судаков перед матчем "Бенфіки". Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може покинути "Бенфіку" наприкінці сезону 2025/26. Тренерський штаб не зацікавлений у молодому футболісті. "Орли" готові на компроміс під час переговорів про трансфер хавбека.

"Бенфіка" має намір позбутися одразу кількох гравців, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сторінку сторінка LOUCOS PELO BENFICA в соцмережі X.

В останні тижні Георгій Судаков випав з обойми основних футболістів "Бенфіки" і перейшов у категорію гравців ротації. Тренер "орлів" Жозе Моурінью декілька разів давав зрозуміти, що незадоволений 23-річним українцем. Сам хавбек теж розраховував на більшу кількість практики під час переїзду до Португалії. Однак уже незабаром проблема може бути вирішена.

Що придумали в "Бенфіці" з приводу Судакова

Влітку 2026 року португальський клуб хоче продати кілька гравців, щоб розвантажити зарплатну відомість і отримати кошти на нові трансфери. У цьому списку опинилися Георгій Судаков та Вангеліс Павлідіс. "Бенфіка" вже знайшла нові клуби для обох футболістів, проте їхні назви поки що не розголошуються.

Раніше було відомо про інтерес до Судакова з боку англійських "Арсеналу" та "Челсі", а також італійських "Наполі" та "Ювентуса". Георгій приєднався до "Бенфіки" в серпні 2025-го року. Його трансферна вартість становить 28 млн євро. У нинішньому сезоні українець провів за "орлів" 46 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

Читайте також:

Портал Новини.LIVE нагадує про те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив свою роботу в команді.

Також Новини.LIVE писали, що президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко сказав про молодих гравців, які виїжджають із країни.

Футбол трансфери Бенфіка Георгій Судаков
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
