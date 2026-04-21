Главная Спорт Бенфика нашла покупателя на Судакова

Бенфика нашла покупателя на Судакова

Дата публикации 21 апреля 2026 17:47
Трансфер Судакова: Бенфика нашла клуб для украинца
Георгий Судаков перед матчем "Бенфики". Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может покинуть "Бенфику" в конце сезона 2025/26. Тренерский штаб не заинтересован в молодом футболисте. "Орлы" готовы на компромисс при переговорах о трансфере хавбека. 

"Бенфика" собирается избавиться сразу от нескольких игроков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницу страница LOUCOS PELO BENFICA в соцсети X.

В последние недели Георгий Судаков выпал из обоймы основных футболистов "Бенфики" и перешел в категорию игроков ротации. Тренер "орлов" Жозе Моуринью несколько раз давал понять, что недоволен 23-летним украинцем. Сам хавбек тоже рассчитывал на большее количество практики при переезде в Португалию. Однако уже вскоре проблема может быть решена. 

Что придумали в "Бенфике" по поводу Судакова 

Летом 2026 года португальский клуб хочет продать несколько игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и получить средства на новые трансферы. В этом списке оказались Георгий Судаков и Вангелис Павлидис. "Бенфика" уже нашла новые клубы для обоих футболистов, однако их названия пока не разглашаются. 

Ранее было известно об интересе к Судакову со стороны английских "Арсенала" и "Челси", а также итальянских "Наполи" и "Ювентуса". Георгий присоединился к "Бенфике" в августе 2025-го года. Его трансферная стоимость составляет 28 млн евро. В нынешнем сезоне украинец провел за "орлов" 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. 

Футбол трансферы Бенфика Георгий Судаков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
