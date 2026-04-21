Главная Спорт Довбик может вернуться на поле еще до конца сезона

Дата публикации 21 апреля 2026 11:15
Довбик пройдет новое обследование и может вернуться до конца сезона
Артем Довбик празднует гол. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Форвард сборной Украины и "Ромы" Артем Довбик продолжает восстановление после травмы левого бедра. Футболист получил разрыв сухожилия в январе и перенес операцию. Он работает по индивидуальной программе.

Возвращение игрока остается под вопросом из-за сроков реабилитации, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Il Messaggero.

В ближайшие дни футболист пройдет дополнительное ультразвуковое обследование. Оно должно уточнить динамику восстановления и возможные сроки возвращения Артема Довбика к тренировкам в общей группе. Решение связано с кадровыми проблемами в атакующей линии команды. В "Роме" рассчитывают ускорить процесс при положительных результатах диагностики. 

Артем Довбик против Брайана Кристанте на тренировке "Ромы" в декабре 2025 года
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Когда Довбик сможет вернуться на поле

По предварительным данным, украинец может принять участие в матчах до конца сезона 2025/26. Рассматриваются сроки в конце апреля или начале мая. Довбик тренируется как в зале, так и на поле, постепенно увеличивая нагрузки. Окончательное решение будет принято после медицинского заключения.

В текущем сезоне "Рома" испытывает дефицит нападающих, что усиливает значимость возвращения украинца. Клуб рассчитывает получить дополнительный вариант в атаке на решающем отрезке чемпионата. При благоприятном развитии событий Артем Довбик сможет помочь команде в последних матчах сезона. Его возвращение будет зависеть исключительно от медицинских показателей.

В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Рому" 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
