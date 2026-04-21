Головна Спорт Довбик може повернутися на поле ще до кінця сезону

Довбик може повернутися на поле ще до кінця сезону

Дата публікації: 21 квітня 2026 11:15
Довбик пройде нове обстеження і може повернутися до кінця сезону
Артем Довбик святкує гол. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Форвард збірної України та "Роми" Артем Довбик продовжує відновлення після травми лівого стегна. Футболіст отримав розрив сухожилля в січні та переніс операцію. Він працює за індивідуальною програмою.

Повернення гравця залишається під питанням через терміни реабілітації, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Il Messaggero.

Найближчими днями футболіст пройде додаткове ультразвукове обстеження. Воно має уточнити динаміку відновлення і можливі терміни повернення Артема Довбика до тренувань у загальній групі. Рішення пов'язане з кадровими проблемами в атакувальній лінії команди. У "Ромі" розраховують прискорити процес за позитивних результатів діагностики.

Артем Довбик против Брайана Кристанте на тренировке "Ромы" в декабре 2025 года
Артем Довбик працює на тренуванні. Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Коли Довбик зможе повернутися на поле

За попередніми даними, українець може взяти участь у матчах до кінця сезону 2025/26. Розглядаються терміни наприкінці квітня або на початку травня. Довбик тренується як у залі, так і на полі, поступово збільшуючи навантаження. Остаточне рішення буде ухвалено після медичного висновку.

У поточному сезоні "Рома" відчуває дефіцит нападників, що посилює значущість повернення українця. Клуб розраховує отримати додатковий варіант в атаці на вирішальному відрізку чемпіонату. За сприятливого розвитку подій Артем Довбик зможе допомогти команді в останніх матчах сезону. Його повернення залежатиме виключно від медичних показників.

Читайте також:

У нинішньому сезоні українець зіграв за "Рому" 17 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про прогноз колишнього форварда Олега Саленка на півфінал Кубка України за участю "Динамо" і "Буковини".

Також Новини.LIVE повідомляли про план Ріко Верхувена на протистояння з Олександром Усиком, яке відбудеться 23 травня. 

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик ФК Рома (Рим)
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

