Саленко здивував прогнозом перед матчем Динамо та Буковини в Кубку України

Київське "Динамо" зіграє проти чернівецької "Буковини" у півфіналі Кубка України. Матч відбудеться в Тернополі. Київський клуб вважається фаворитом протистояння за рівнем складу та статусом.

Однак суперник рішуче налаштований піднести сенсацію в турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Столична команда має перевагу за рахунок глибини складу і можливості впливати на гру замінами. Додатковим фактором на користь київського "Динамо" залишається правило п'яти замін, яке може зіграти ключову роль по ходу зустрічі. При цьому "Буковина" підходить до матчу з високою мотивацією після успішного сезону. Команда з Першої ліги вже вирішила завдання підвищення в класі та зосереджена на кубковому виступі.

Серед ключових аспектів зустрічі виділяється стан команд і питання арбітражу, яке регулярно стає предметом обговорення в українському футболі. Також важливим фактором може стати фізична готовність, особливо в другій половині гри. У попередніх матчах "Динамо" вже демонструвало здатність додавати по ходу зустрічі. Це може вплинути на підсумковий результат півфіналу.

"Цілком зрозуміло, що "Динамо" є фаворитом. Статус клубу і підбір виконавців говорять самі за себе. Те, що вони грають на виїзді, не має принципового значення. Однак я очікую на хороше протистояння, адже суперник також має завдання вийти у фінал. Буде цікавий футбол, у якому, звісно, має перемогти "Динамо", — заявив Саленко.

Півфінал Кубка України відбудеться у вівторок, 21 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

