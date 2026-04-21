Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Саленко оцінив шанси Динамо обіграти Буковину в півфіналі Кубка України

Саленко оцінив шанси Динамо обіграти Буковину в півфіналі Кубка України

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 10:40
Саленко здивував прогнозом перед матчем Динамо та Буковини в Кубку України
Гравці "Динамо" перед матчем проти "Зорі". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" зіграє проти чернівецької "Буковини" у півфіналі Кубка України. Матч відбудеться в Тернополі. Київський клуб вважається фаворитом протистояння за рівнем складу та статусом.

Однак суперник рішуче налаштований піднести сенсацію в турнірі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

Столична команда має перевагу за рахунок глибини складу і можливості впливати на гру замінами. Додатковим фактором на користь київського "Динамо" залишається правило п'яти замін, яке може зіграти ключову роль по ходу зустрічі. При цьому "Буковина" підходить до матчу з високою мотивацією після успішного сезону. Команда з Першої ліги вже вирішила завдання підвищення в класі та зосереджена на кубковому виступі.

Роман и Олег Саленко
Роман та Олег Саленки на матчі "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Що Саленко сказав про шанси суперників

Серед ключових аспектів зустрічі виділяється стан команд і питання арбітражу, яке регулярно стає предметом обговорення в українському футболі. Також важливим фактором може стати фізична готовність, особливо в другій половині гри. У попередніх матчах "Динамо" вже демонструвало здатність додавати по ходу зустрічі. Це може вплинути на підсумковий результат півфіналу.

"Цілком зрозуміло, що "Динамо" є фаворитом. Статус клубу і підбір виконавців говорять самі за себе. Те, що вони грають на виїзді, не має принципового значення. Однак я очікую на хороше протистояння, адже суперник також має завдання вийти у фінал. Буде цікавий футбол, у якому, звісно, має перемогти "Динамо", — заявив Саленко.

Півфінал Кубка України відбудеться у вівторок, 21 квітня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

футбол Динамо Кубок України ФК Буковина Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації