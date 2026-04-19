Ексгравець Динамо Яремчук отримав заборону на в'їзд в європейську країну

Легенду київського Динамо засудили та заборонили в'їзд у Чехію
Колишній півзахисник "Динамо" Київ Іван Яремчук отримав умовний термін у Чехії. Також йому заборонили в’їзд до країни на два роки.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.
Яремчук відреагував на рішення суду
Ексфутболіст зізнався, що найбільше його засмутила заборона на в’їзд, оскільки у Чехії залишаються близькі люди, з якими він підтримує зв’язок.
"Мене засмутила ця заборона на в’їзд до Чехії. Місто і люди мені подобаються — я з ними спілкувався", — зазначив Яремчук.
Справа розпочалася у 2025 році. Восени ексфутболіста затримали в аеропорту Кракова, після чого провів близько шести тижнів у польській в’язниці.
Деталі справи він не розкриває, однак зазначив, що вона пов’язана з періодом проживання у Празі в 2022–2023 роках та з азартними іграми.
Наразі він перебуває у Бельгії, де проживає у статусі біженця.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував останні погрози Ріко Верхувена напередодні бою з українцем Олександром Усиком.
Також Новини.LIVE повідомляв про людей, які допомагають Усику в тренувальному таборі.
Читайте Новини.LIVE!