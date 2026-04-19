Головна Спорт Легенду київського Динамо засудили та заборонили в'їзд у Чехію

Легенду київського Динамо засудили та заборонили в'їзд у Чехію

Дата публікації: 19 квітня 2026 22:39
Ексгравець Динамо Яремчук отримав заборону на в'їзд в європейську країну
Іван Яремчук. Фото: "Динамо" Київ

Колишній півзахисник "Динамо" Київ Іван Яремчук отримав умовний термін у Чехії. Також йому заборонили в’їзд до країни на два роки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Іван Яремчук
Іван Яремчук. Фото: footboom.com

Яремчук відреагував на рішення суду

Ексфутболіст зізнався, що найбільше його засмутила заборона на в’їзд, оскільки у Чехії залишаються близькі люди, з якими він підтримує зв’язок.

"Мене засмутила ця заборона на в’їзд до Чехії. Місто і люди мені подобаються — я з ними спілкувався", — зазначив Яремчук.

Справа розпочалася у 2025 році. Восени ексфутболіста затримали в аеропорту Кракова, після чого провів близько шести тижнів у польській в’язниці.

Деталі справи він не розкриває, однак зазначив, що вона пов’язана з періодом проживання у Празі в 2022–2023 роках та з азартними іграми.

Наразі він перебуває у Бельгії, де проживає у статусі біженця.

Чехія Динамо Іван Яремчук
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
