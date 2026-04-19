Экс-игрок Динамо Яремчук получил запрет на въезд в европейскую страну

Иван Яремчук. Фото: "Динамо" Киев

Бывший полузащитник "Динамо" Киев Иван Яремчук получил условный срок в Чехии. Также ему запретили въезд в страну на два года.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Яремчук отреагировал на решение суда

Экс-футболист признался, что больше всего его расстроил запрет на въезд, поскольку в Чехии остаются близкие люди, с которыми он поддерживает связь.

"Меня расстроил этот запрет на въезд в Чехию. Город и люди мне нравятся — я с ними общался", — отметил Яремчук.

Дело началось в 2025 году. Осенью экс-футболиста задержали в аэропорту Кракова, после чего провел около шести недель в польской тюрьме.

Детали дела он не раскрывает, однако отметил, что оно связано с периодом проживания в Праге в 2022-2023 годах и с азартными играми.

Сейчас он находится в Бельгии, где проживает в статусе беженца.

