Саленко удивил прогнозом перед матчем Динамо и Буковины в Кубке Украины

Игроки "Динамо" перед матчем против "Зари". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" сыграет против черновицкой "Буковины" в полуфинале Кубка Украины. Матч состоится в Тернополе. Киевский клуб считается фаворитом противостояния по уровню состава и статусу.

Однако соперник решительно настроен преподнести сенсацию в турнире, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Столичная команда обладает преимуществом за счет глубины состава и возможности влиять на игру заменами. Дополнительным фактором в пользу киевского "Динамо" остается правило пяти замен, которое может сыграть ключевую роль по ходу встречи. При этом "Буковина" подходит к матчу с высокой мотивацией после успешного сезона. Команда из Первой лиги уже решила задачу повышения в классе и сосредоточена на кубковом выступлении.

Роман и Олег Саленко на матче "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Что Саленко сказал о шансах соперников

Среди ключевых аспектов встречи выделяется состояние команд и вопрос арбитража, который регулярно становится предметом обсуждения в украинском футболе. Также важным фактором может стать физическая готовность, особенно во второй половине игры. В предыдущих матчах "Динамо" уже демонстрировало способность прибавлять по ходу встречи. Это может повлиять на итоговый результат полуфинала.

"Вполне понятно, что "Динамо" является фаворитом. Статус клуба и подбор исполнителей говорят сами за себя. То, что они играют на выезде, не имеет принципиального значения. Однако я ожидаю хорошего противостояния, ведь соперник также имеет задачу выйти в финал. Будет интересный футбол, в котором, конечно, должно победить "Динамо", — заявил Саленко.

Полуфинал Кубка Украины состоится во вторник, 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

