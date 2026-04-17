В Динамо сразу четыре потери перед ближайшими матчами

Денис Попов выводит команду на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" столкнулось с кадровыми проблемами из-за травм сразу нескольких игроков. В лазарете команды оказались сразу несколько основных футболистов. "Бело-синие" вышли на матч УПЛ не в оптимальном составе.

Игорь Костюк был вынужден перестроить состав команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на FootballHub.

В одном из центральных матчей 24-го тура украинской Премьер-лиги соперником киевского "Динамо" стала "Заря". На поединок с луганской командой столичные футболисты вышли не досчитавшись нескольких лидеров. В условии борьбы за место в еврокубках такие потери могут оказаться критическими.

Николай Михайленко после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто не смог сыграть за "Динамо"

Киевляне потерпели два поражения подряд в чемпионате Украины. Накануне поединка против "Зари" Игорь Костюк смог вернуть в основу "Динамо" Матвея Пономаренко, но при этом был вынужден учитывать и кадровые потери.

Центрбек Денис Попов и полузащитники Николай Михайленко, Александр Яцик и Кирилл Осипенко не смогли выйти на поле. Все эти футболисты травмированы.

Читайте также:

Наиболее серьезное повреждение получил Александр Яцик, у которого диагностирована травма боковой связки колена. Полузащитник занимается по индивидуальной программе и пока не попадает в заявку на матчи. Остальные футболисты пропускают игры из-за мышечных повреждений различной степени.

