У Динамо одразу чотири втрати перед найближчими матчами

Денис Попов виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіткнулося з кадровими проблемами через травми одразу кількох гравців. У лазареті команди опинилися відразу кілька основних футболістів. "Біло-сині" вийшли на матч УПЛ не в оптимальному складі.

Ігор Костюк був змушений перебудувати склад команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на FootballHub.

В одному з центральних матчів 24-го туру української Прем'єр-ліги суперником київського "Динамо" стала "Зоря". На поєдинок із луганською командою столичні футболісти вийшли не дорахувавшись декількох лідерів. В умовах боротьби за місце в єврокубках такі втрати можуть виявитися критичними.

Микола Михайленко після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто не зміг зіграти за "Динамо"

Кияни зазнали двох поразок поспіль у чемпіонаті України. Напередодні поєдинку проти "Зорі" Ігор Костюк зміг повернути в основу "Динамо" Матвія Пономаренка, але водночас був змушений зважати і на кадрові втрати.

Центрбек Денис Попов і півзахисники Микола Михайленко, Олександр Яцик і Кирило Осипенко не змогли вийти на поле. Усі ці футболісти травмовані.

Найсерйозніше ушкодження отримав Олександр Яцик, у якого діагностовано травму бічної зв'язки коліна. Півзахисник займається за індивідуальною програмою і поки що не потрапляє в заявку на матчі. Решта футболістів пропускають ігри через м'язові ушкодження різного ступеня.

