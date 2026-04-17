Головна Спорт Одразу декілька гравців Динамо не потрапили до заявки на матч УПЛ

Одразу декілька гравців Динамо не потрапили до заявки на матч УПЛ

Дата публікації: 17 квітня 2026 16:22
У Динамо одразу чотири втрати перед найближчими матчами
Денис Попов виводить команду на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" зіткнулося з кадровими проблемами через травми одразу кількох гравців. У лазареті команди опинилися відразу кілька основних футболістів. "Біло-сині" вийшли на матч УПЛ не в оптимальному складі.

Ігор Костюк був змушений перебудувати склад команди, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на FootballHub.

В одному з центральних матчів 24-го туру української Прем'єр-ліги суперником київського "Динамо" стала "Зоря". На поєдинок із луганською командою столичні футболісти вийшли не дорахувавшись декількох лідерів. В умовах боротьби за місце в єврокубках такі втрати можуть виявитися критичними.

Николай Михайленко
Микола Михайленко після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто не зміг зіграти за "Динамо"

Кияни зазнали двох поразок поспіль у чемпіонаті України. Напередодні поєдинку проти "Зорі" Ігор Костюк зміг повернути в основу "Динамо" Матвія Пономаренка, але водночас був змушений зважати і на кадрові втрати.

Центрбек Денис Попов і півзахисники Микола Михайленко, Олександр Яцик і Кирило Осипенко не змогли вийти на поле. Усі ці футболісти травмовані.

Читайте також:

Найсерйозніше ушкодження отримав Олександр Яцик, у якого діагностовано травму бічної зв'язки коліна. Півзахисник займається за індивідуальною програмою і поки що не потрапляє в заявку на матчі. Решта футболістів пропускають ігри через м'язові ушкодження різного ступеня.

Раніше портал Новини.LIVE писав про те, чим займається колишній тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський.

Також Новини.LIVE повідомили про смерть відомого мексиканського боксера, на рахунку якого унікальне досягнення. 

футбол Динамо Денис Попов Заря Луганськ Микола Михайленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
