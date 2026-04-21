Вацко объяснил, почему Ребров не уходит в отставку

Ребров считает, что прекрасно работает в сборной Украины
Журналист Виктор Вацко высказался о ситуации вокруг главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Эксперт объяснил, почему наставник не уходит после неудачных результатов.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Вацко.
Вацко объяснил позицию Реброва
По словам Вацко, ожидания отставки Реброва сформировались на эмоциях болельщиков. Реакция фанатов является естественной, но не всегда соответствует логике профессиональной среды.
Журналист отметил, что с точки зрения тренера ситуация выглядит иначе, и Ребров смотрит на это не эмоционально, а профессионально.
Вацко подчеркнул, что на позицию тренера влияет фактор, что не каждый на его месте был бы готов разорвать контракт и отказаться от значительных финансовых выплат.
"Мне аргументы разложили, как Ребров оценивает глобальную картину своей работы со сборной и что у него комфортная уверенность, что лучших результатов возможно и можно было бы достичь с этой командой и в этих реалиях, но вероятность этого очень небольшая, кто бы ни был тренером", — сказал Вацко.
Комментатор также добавил, что образ жизни наставника, который большую часть времени проводит за границей, влияет на восприятие ситуации. Решение Реброва остаться является рациональным. К тому же, сейчас в УАФ не рассматривают вопрос отставки тренера.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали об угрозах Рико Верхувена к Александру Усику перед их боем в мае.
Также Новини.LIVE сообщал, что легенду киевского "Динамо" сделали персоной нон-грата в европейской стране.
Читайте Новини.LIVE!