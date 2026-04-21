Вацко объяснил, почему Ребров не уходит в отставку

Журналист Виктор Вацко высказался о ситуации вокруг главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Эксперт объяснил, почему наставник не уходит после неудачных результатов.

По словам Вацко, ожидания отставки Реброва сформировались на эмоциях болельщиков. Реакция фанатов является естественной, но не всегда соответствует логике профессиональной среды.

Журналист отметил, что с точки зрения тренера ситуация выглядит иначе, и Ребров смотрит на это не эмоционально, а профессионально.

Вацко подчеркнул, что на позицию тренера влияет фактор, что не каждый на его месте был бы готов разорвать контракт и отказаться от значительных финансовых выплат.

"Мне аргументы разложили, как Ребров оценивает глобальную картину своей работы со сборной и что у него комфортная уверенность, что лучших результатов возможно и можно было бы достичь с этой командой и в этих реалиях, но вероятность этого очень небольшая, кто бы ни был тренером", — сказал Вацко.

Комментатор также добавил, что образ жизни наставника, который большую часть времени проводит за границей, влияет на восприятие ситуации. Решение Реброва остаться является рациональным. К тому же, сейчас в УАФ не рассматривают вопрос отставки тренера.

