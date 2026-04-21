Ребров считает, что прекрасно работает в сборной Украины

Ребров считает, что прекрасно работает в сборной Украины

Дата публикации 21 апреля 2026 16:27
Вацко объяснил, почему Ребров не уходит в отставку
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Журналист Виктор Вацко высказался о ситуации вокруг главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Эксперт объяснил, почему наставник не уходит после неудачных результатов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Вацко.

Вацко объяснил позицию Реброва

По словам Вацко, ожидания отставки Реброва сформировались на эмоциях болельщиков. Реакция фанатов является естественной, но не всегда соответствует логике профессиональной среды.

Журналист отметил, что с точки зрения тренера ситуация выглядит иначе, и Ребров смотрит на это не эмоционально, а профессионально.

Вацко подчеркнул, что на позицию тренера влияет фактор, что не каждый на его месте был бы готов разорвать контракт и отказаться от значительных финансовых выплат.

"Мне аргументы разложили, как Ребров оценивает глобальную картину своей работы со сборной и что у него комфортная уверенность, что лучших результатов возможно и можно было бы достичь с этой командой и в этих реалиях, но вероятность этого очень небольшая, кто бы ни был тренером", — сказал Вацко.

Комментатор также добавил, что образ жизни наставника, который большую часть времени проводит за границей, влияет на восприятие ситуации. Решение Реброва остаться является рациональным. К тому же, сейчас в УАФ не рассматривают вопрос отставки тренера.

УАФ Сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

