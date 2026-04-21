Головна Спорт Ребров вважає, що чудово працює в збірній України

Ребров вважає, що чудово працює в збірній України

Дата публікації: 21 квітня 2026 16:27
Вацко пояснив, чому Ребров не йде у відставку
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Журналіст Віктор Вацко висловився про ситуацію навколо головного тренера збірної України Сергія Реброва. Експерт пояснив, чому наставник не йде після невдалих результатів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Вацка.

Вацко пояснив позицію Реброва

За словами Вацка, очікування відставки Реброва сформувалися на емоціях уболівальників. Реакція фанатів є природною, але не завжди відповідає логіці професійного середовища.

Журналіст зазначив, що з точки зору тренера ситуація виглядає інакше, і Ребров дивиться на це не емоційно, а професійно.

Вацко підкреслив, що на позицію тренера впливає фактор, що не кожен на його місці був би готовий розірвати контракт і відмовитися від значних фінансових виплат.

Читайте також:

"Мені аргументи розклали, як Ребров оцінює глобальну картину своєї роботи зі збірною і що у нього комфортна впевненість, що кращих результатів можливо і можна було б досягти із цією командою і в цих реаліях, але вірогідність цього дуже невелика, хто б не був тренером", — сказав Вацко.

Коментатор також додав, що спосіб життя наставника, який більшість часу проводить за кордоном, впливає на сприйняття ситуації. Рішення Реброва залишитися є раціональним. До того ж, наразі в УАФ не розглядають питання відставки тренера.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про погрози Ріко Верхувена до Олександра  Усика перед їх боєм у травні.

Також Новини.LIVE повідомляв, що легенду київського "Динамо" зробили персоною нон-грата в європейській країні.

УАФ Збірна України з футболу Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
