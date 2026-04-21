Вацко пояснив, чому Ребров не йде у відставку

Журналіст Віктор Вацко висловився про ситуацію навколо головного тренера збірної України Сергія Реброва. Експерт пояснив, чому наставник не йде після невдалих результатів.

За словами Вацка, очікування відставки Реброва сформувалися на емоціях уболівальників. Реакція фанатів є природною, але не завжди відповідає логіці професійного середовища.

Журналіст зазначив, що з точки зору тренера ситуація виглядає інакше, і Ребров дивиться на це не емоційно, а професійно.

Вацко підкреслив, що на позицію тренера впливає фактор, що не кожен на його місці був би готовий розірвати контракт і відмовитися від значних фінансових виплат.

"Мені аргументи розклали, як Ребров оцінює глобальну картину своєї роботи зі збірною і що у нього комфортна впевненість, що кращих результатів можливо і можна було б досягти із цією командою і в цих реаліях, але вірогідність цього дуже невелика, хто б не був тренером", — сказав Вацко.

Коментатор також додав, що спосіб життя наставника, який більшість часу проводить за кордоном, впливає на сприйняття ситуації. Рішення Реброва залишитися є раціональним. До того ж, наразі в УАФ не розглядають питання відставки тренера.

