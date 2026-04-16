Питання Реброва не розглядатимуть на Конгресі УАФ

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Питання щодо головного тренера збірної України Сергія Реброва не розглядатиметься на найближчому Конгресі Української асоціації футболу (УАФ). Наставник продовжить роботу без обговорення його майбутнього на офіційному рівні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Реброва не планують звільняти достроково

За інформацією, щорічний Конгрес УАФ відбудеться в Ужгороді. Водночас тема головного тренера національної команди не включена до порядку денного. В УАФ вважають, що питання подальшої роботи Реброва наразі не є предметом офіційного обговорення.

Водночас на Конгресі очікуються кадрові зміни в керівних органах УАФ. Йдеться, зокрема, про оновлення складу Виконкому.

За інформацією джерела, до керівного органу можуть увійти представники регіональних асоціацій — Іван Дуран, Тарас Клим та Микола Бєлий.

Контракт Реброва зі збірною України залишається чинним до 30 липня 2026 року.

Раніше в ЗМІ активно поширювалася інформація, що наступним головним тренером національної команди знову стане Мирон Маркевич. При цьому команду в червні на товариські матчі може очолити Олег Лужний.

Раніше збірна України під керівництвом Реброва невдало виступила на чемпіонаті Європи-2024 та не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

