Сабо вважає, що Маркевич має замінити Реброва у збірній України

Сабо вважає, що Маркевич має замінити Реброва у збірній України

Дата публікації: 13 квітня 2026 15:18
Сабо бачить Маркевича новим тренером збірної України
Мирон Маркевич під час роботи у збірній України. Фото: УНІАН

Колишній головний тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо висловився про можливе призначення наставника збірної України. Він назвав Мирона Маркевича кандидатом, який міг би очолити національну команду. На думку фахівця, на даний момент альтернатив такого рівня практично немає.

Водночас експерт наголосив на складності роботи на цій посаді, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Футбольний диван".

Йожеф Сабо нагадав, що Мирон Маркевич уже працював зі збірною України 2010 року. Тоді він поєднував цю посаду з роботою в харківському "Металісті". Під його керівництвом команда провела чотири товариські матчі, в яких здобула три перемоги та один раз зіграла внічию. Цей досвід залишається важливим фактором під час оцінювання кандидатури.

Мирон Маркевич (праворуч) з Андрієм Шевченком. Фото: УНІАН
Мирон Маркевич (праворуч) з Андрієм Шевченком. Фото: УНІАН

Сабо вказав на складність роботи в збірній

"Таких, як Маркевич, більше немає. Він би впорався з цією роботою. Йому 75, і тренером бути не так просто. Я теж божевільний, але я тримав себе в руках, щоб не дай Бог якогось гравця не образити, потім це передається", — згадує Сабо.

Колишній наставник також наголосив, що вік Мирона Маркевича може стати чинником під час ухвалення рішення. Робота в збірній України вимагає високого навантаження і постійного тиску. Незважаючи на це, досвід і авторитет фахівця залишаються його сильними сторонами.

Йожеф Сабо став не першим фахівцем, який запропонував Мирона Маркевича як заміну Сергію Реброву. Голоси на підтримку досвідченого наставника лунають дедалі голосніше й голосніше. Контракт нинішнього наставника "синьо-жовтих" з УАФ закінчується наприкінці липня 2026 року.

Також Новини.LIVE писали про те, що Олександр Усик побажав українцям під час привітання з Великоднем.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх показала, який вигляд має у звичайному житті.

футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Мирон Маркевич Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
