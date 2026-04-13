Сабо видит Маркевича новым тренером сборной Украины

Мирон Маркевич во время работы в сборной Украины. Фото: УНИАН

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался о возможном назначении наставника сборной Украины. Он назвал Мирона Маркевича кандидатом, который мог бы возглавить национальную команду. По мнению специалиста, на данный момент альтернатив такого уровня практически нет.

При этом эксперт отметил сложность работы на этой должности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Футбольный диван".

Йожеф Сабо напомнил, что Мирон Маркевич уже работал со сборной Украины в 2010 году. Тогда он совмещал эту должность с работой в харьковском "Металлисте". Под его руководством команда провела четыре товарищеских матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью. Этот опыт остается важным фактором при оценке кандидатуры.

Мирон Маркевич (справа) с Андреем Шевченко. Фото: УНИАН

Сабо указал на сложность работы в сборной

"Таких, как Маркевич, больше нет. Он бы справился с этой работой. Ему 75, и тренером быть не так просто. Я тоже сумасшедший, но я держал себя в руках, чтобы не дай Бог какого-то игрока не обидеть, потом это передается", — вспоминает Сабо.

Бывший наставник также подчеркнул, что возраст Мирона Маркевича может стать фактором при принятии решения. Работа в сборной Украины требует высокой нагрузки и постоянного давления. Несмотря на это, опыт и авторитет специалиста остаются его сильными сторонами.

Йожеф Сабо стал не первым специалистом, который предложил Мирона Маркевича в качестве замены Сергею Реброву. Голоса в поддержку опытного наставника звучат все громче и громче. Контракт нынешнего наставника "сине-желтых" с УАФ истекает в конце июля 2026 года.

