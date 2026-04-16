Вопрос Реброва не будут рассматривать на Конгрессе УАФ

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Вопрос относительно главного тренера сборной Украины Сергея Реброва не будет рассматриваться на ближайшем Конгрессе Украинской ассоциации футбола (УАФ). Наставник продолжит работу без обсуждения его будущего на официальном уровне.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Реброва не планируют увольнять досрочно

По информации источника, ежегодный Конгресс УАФ состоится в Ужгороде. В то же время тема главного тренера национальной команды не включена в повестку дня. В УАФ считают, что вопрос дальнейшей работы Реброва пока не является предметом официального обсуждения.

В то же время на Конгрессе ожидаются кадровые изменения в руководящих органах УАФ. Речь идет, в частности, об обновлении состава Исполкома.

По информации источника, в руководящий орган могут войти представители региональных ассоциаций — Иван Дуран, Тарас Клим и Николай Белый.

Читайте также:

Контракт Реброва со сборной Украины остается в силе до 30 июля 2026 года.

Ранее в СМИ активно распространялась информация, что следующим главным тренером национальной команды снова станет Мирон Маркевич. При этом команду в июне на товарищеские матчи может возглавить Олег Лужный.

Ранее сборная Украины под руководством Реброва неудачно выступила на чемпионате Европы-2024 и не смогла выйти на чемпионат мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.

