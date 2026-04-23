КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Головна Спорт Відомий боксер закликав Усика відмовитися від чемпіонських поясів

Відомий боксер закликав Усика відмовитися від чемпіонських поясів

Дата публікації: 23 квітня 2026 12:48
Ріакпоре закликав Усика відмовитися від чемпіонських поясів
Олександр Усик після першої зустрічі з Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Matthew Childs

Колишній чемпіон Британії з боксу Річард Ріакпоре розкритикував одразу кількох колег. Одним із них став Олександр Усик. Ексволодар титулу чемпіона Європи за версією EBU вважає себе більш видовищним бійцем, ніж українець.

Ріакпоре кинув виклик одразу кільком представникам надважкої ваги, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Річард Ріакпоре підтвердив намір вийти на ринг із переможцем протистояння Даніеля Дюбуа з Фабіо Вордлі. Він заявив, що буде будь-яким способом домагатися можливості завоювати один із чемпіонських титулів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що Ріакпоре сказав про Усика Усика

Британець поділився думкою про багатьох представників суперважкої ваги, і українець не став винятком. Ріакпоре розкритикував те, що чемпіон зібрав більшість поясів, але не збирається їх захищати. Боксер не розуміє, чому Олександр Усик вирішив провести бій із представником іншого виду спорту Ріко Верхувеном.

"Шукаю будь-яку можливість завоювати чемпіонський пояс. Знаю, що мені це вдасться. Уболівальникам подобається дивитися на нокаути, на швидких суперників, високу динаміку протистоянь. Я той, хто може це дати. З'явилося нове покоління бійців, які чекають на свій шанс, я його представляю", — заявив боксер.

Хто такий Ріакпоре Ріакпоре

Річард перебільшив, назвавши себе представником молодого покоління. Колишньому Інтерконтинентальному чемпіону за версією WBA вже 36 років. Британець тривалий час був одним із найкращих представників Європи в боксі та йшов без поразок.

Ріакпоре перемагав Кріса Біллам-Сміта, Сема Хайда та Фабіо Турчі. У 2024 році він упустив шанс стати чемпіоном світу за версією WBO після поразки від Кріса Біллам-Сміта.

Олександр Усик бокс Річард Ріакпоре
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
