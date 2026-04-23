Ярмоленко тепло відреагував на вихід Чернігова в фінал Кубка України

Ярмоленко тепло відреагував на вихід Чернігова в фінал Кубка України

Дата публікації: 23 квітня 2026 07:30
Ярмоленко відповів Чернігову перед фіналом Кубка України
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відреагував на відео "Чернігова" після виходу до фіналу Кубка України. Лідер киян відповів воротарю Максиму Татаренку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Ярмоленка.

Андрей Ярмоленко
Повідомлення Андрія Ярмоленка. Фото: скриншот

Ярмоленко відповів Татаренку

Раніше голкіпер "Чернігова" звернувся до лідера "Динамо", сказавши: "Миколайович. Побачимось у фіналі". Це звернення пов’язано й з тим, що Ярмоленко є уродженцем Чернігівщини.

Ярмоленко відповів воротарю "Чернігова", який став героєм матчу проти "Металіста 1925" у півфіналі Кубка України.

"Мої вітання. Побачимося у фіналі", — написав Ярмоленко.

Гравець "Динамо" підтвердив готовність до вирішального матчу турніру та зберіг інтригу перед фіналом.

"Чернігів" пробився до фіналу, здолавши "Металіст 1925" у серії пенальті. Героєм матчу став Татаренко, який зробив 13 сейвів в основний час та відбив вирішальні удари в серії пенальті.

Фінал Кубка України сезону 2025/26 відбудеться 20 травня на стадіоні "Львів Арена". У фіналі "Динамо" та "Чернігів" визначать володаря трофея.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
