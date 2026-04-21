Ворскла оголосила збір донатів через фінансову кризу

Гравці полтавської "Ворскли". Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" опинилася у фінансовій кризі та звернулася за допомогою до вболівальників. Клуб запустив краудфандингову кампанію, щоб стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Ворскли".

"Ворскла" відкрила збір

У клубі визнали кризу та заявили, що триває пошук інвестора або стратегічного партнера. Переговори потребують часу, тоді як фінансова підтримка потрібна вже зараз.

Тому "Ворскла" відкрила збір донатів. У клубі зазначають, що важлива будь-яка допомога, адже кожен внесок допомагає підтримати команду зараз.

"Ворскла" — це більше, ніж команда. Це серце Полтави. Це тисячі дитячих мрій у нашій школі. Це роки боротьби, перемог і людей, які живуть цим клубом. Сьогодні кожен донат — це не просто допомога. Це можливість для клубу втриматися і рухатися далі вже зараз", — йдеться у заяві клубу.

Також у клубі просять інформаційної підтримки та розголосу. Кампанія проходить під гаслом: "Зараз Ворсклі потрібні свої".

У таблиці Першої ліги команда йде 14-ю з 24 очками після 24 матчів. Наступний матч полтавці проведуть 26 квітня на виїзді проти ФК "Чернігів".

Раніше клишній президент "Ворскли" Костянтин Жеваго заявив про рейдерське захоплення клубу.

