Головна Спорт Ворскла просить своїх уболівальників допомогти з донатами

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 21:54
Ворскла оголосила збір донатів через фінансову кризу
Гравці полтавської "Ворскли". Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" опинилася у фінансовій кризі та звернулася за допомогою до вболівальників. Клуб запустив краудфандингову кампанію, щоб стабілізувати ситуацію.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Ворскли".

"Ворскла" відкрила збір

У клубі визнали кризу та заявили, що триває пошук інвестора або стратегічного партнера. Переговори потребують часу, тоді як фінансова підтримка потрібна вже зараз.

Тому "Ворскла" відкрила збір донатів. У клубі зазначають, що важлива будь-яка допомога, адже кожен внесок допомагає підтримати команду зараз.

"Ворскла" — це більше, ніж команда. Це серце Полтави. Це тисячі дитячих мрій у нашій школі. Це роки боротьби, перемог і людей, які живуть цим клубом. Сьогодні кожен донат — це не просто допомога. Це можливість для клубу втриматися і рухатися далі вже зараз", — йдеться у заяві клубу.

Також у клубі просять інформаційної підтримки та розголосу. Кампанія проходить під гаслом: "Зараз Ворсклі потрібні свої".

У таблиці Першої ліги команда йде 14-ю з 24 очками після 24 матчів. Наступний матч полтавці проведуть 26 квітня на виїзді проти ФК "Чернігів".

Раніше клишній президент "Ворскли" Костянтин Жеваго заявив про рейдерське захоплення клубу.

Полтава Ворскла донат
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
