Головна Спорт Іноземний інвестор може врятувати Ворсклу від банкрутства

Іноземний інвестор може врятувати Ворсклу від банкрутства

Дата публікації: 31 березня 2026 19:01
Футболісти "Ворскли" під час тренування. Фото: instagram.com/fcvp.official/

У полтавській "Ворсклі" відбулися зміни в керівному складі клубу. Свої посади залишили президент Роман Черняк та віцепрезидент Олег Лисак. Також клуб залишив спортивний директор Олексій Філь.

Низку управлінських рішень усередині структури команди було переглянуто, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Полтавщина.спорт".

Разом з офіційними особами клуб покинув Олексій Шалаєв, який не обіймав формальної посади, але впливав на ухвалення рішень. Зміни торкнулися ключових управлінських позицій та свідчать про початок нового етапу в розвитку "Ворскли".

Банер на матчі "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official/

"Ворскла" веде переговори з інвестором зі США

Полтавський веде переговори з потенційним інвестором. Йдеться про американського бізнесмена Майкла Блейзера, який є засновником інвестиційної компанії SigmaBleyzer. Можлива співпраця може вплинути на фінансову стабільність та подальшу стратегію клубу.

Наразі офіційних заяв від "Ворскли" про призначення нового керівництва не надходило. Переговорний процес з інвестором триває, а подальші рішення залежатимуть від його результатів.

спорт футбол Полтава Ворскла Майкл Блейзер Олег Лисак
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
