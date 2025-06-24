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Головна Спорт Ворсклу очолив відомий іноземець

Ворсклу очолив відомий іноземець

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Дата публікації: 24 червня 2025 20:16
Любенович очолив Ворсклу після вильоту клубу до Першої ліги
Футболісти полтавської "Ворскли". Фото: "Ворскла"
Ключові моменти Новий тренер для "Ворскли"

Полтавська "Ворскла" за підсумками минулого сезону вилетіла в Першу лігу. Після останньої гри подав у відставку головний тренер клубу Юрій Максимов.

Після довгих пошуків в клубі нарешті домовились з відомим спеціалістом, повідомила пресслужба "Ворскли".

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Новий тренер для "Ворскли"

В клубі заявили, що у головному офісі полтавської "Ворскли" відбулося підписання трудових угод з новим головним тренером та його асистентами. Команду очолив відомий сербський спеціаліст Желько Любенович.

Ворскла получила нового главного тренера
Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Тренеру, якому 43 роки, допомагатимуть Нікола Ігнятієвич, а також двоє ексгравців "Ворскли" — Валерій Куценко та Дмитро Стойко, який відповідатиме за підготовку воротарів після того, як клуб покинув Сергій Долганський.

Угода клуба з Любеновичем розрахована на один рік.

Любенович у своїй тренерській кар’єрі працював в УПЛ та Першій лізі з ужгородським "Минаєм".

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футбол УПЛ тренер Ворскла Желько Любенович
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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