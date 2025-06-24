Любенович очолив Ворсклу після вильоту клубу до Першої ліги

Ворсклу очолив відомий іноземець
Полтавська "Ворскла" за підсумками минулого сезону вилетіла в Першу лігу. Після останньої гри подав у відставку головний тренер клубу Юрій Максимов.
Після довгих пошуків в клубі нарешті домовились з відомим спеціалістом, повідомила пресслужба "Ворскли".
Новий тренер для "Ворскли"
В клубі заявили, що у головному офісі полтавської "Ворскли" відбулося підписання трудових угод з новим головним тренером та його асистентами. Команду очолив відомий сербський спеціаліст Желько Любенович.
Тренеру, якому 43 роки, допомагатимуть Нікола Ігнятієвич, а також двоє ексгравців "Ворскли" — Валерій Куценко та Дмитро Стойко, який відповідатиме за підготовку воротарів після того, як клуб покинув Сергій Долганський.
Угода клуба з Любеновичем розрахована на один рік.
Любенович у своїй тренерській кар’єрі працював в УПЛ та Першій лізі з ужгородським "Минаєм".
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