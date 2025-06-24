Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ворсклу возглавил известный иностранец

Ворсклу возглавил известный иностранец

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 20:16
Любенович возглавил Ворсклу после вылета клуба в Первую лигу
Футболисты полтавской "Ворсклы". Фото: "Ворскла"
Ключові моменти Новый тренер для "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу. После последней игры подал в отставку главный тренер клуба Юрий Максимов.

После долгих поисков в клубе наконец договорились с известным специалистом, сообщила пресс-служба "Ворсклы".

Реклама
Читайте также:

Новый тренер для "Ворсклы"

В клубе заявили, что в главном офисе полтавской "Ворсклы" состоялось подписание трудовых соглашений с новым главным тренером и его ассистентами. Команду возглавил известный сербский специалист Желько Любенович.

Ворскла получила нового главного тренера
Желько Любенович. Фото: "Ворскла"

Тренеру, которому 43 года, будут помогать Никола Игнятиевич, а также двое экс-игроков "Ворсклы" — Валерий Куценко и Дмитрий Стойко, который будет отвечать за подготовку вратарей после того, как клуб покинул Сергей Долганский.

Соглашение клуба с Любеновичем рассчитано на один год.

Любенович в своей тренерской карьере работал в УПЛ и Первой лиге с ужгородским "Минаем".

Напомним, украинская известная прыгунья в высоту Юлия Левченко показала свое стройное тело на камеру.

Харьковский "Металлист 1925" ведет переговоры с "Динамо" относительно нового нападающего.

Бывший футболист "Динамо" Киев Виктор Леоненко назвал игрока, который может иметь статус лучшего в истории Украины.

Арина Соболенко снова напомнила о приверженности к своей стране.

футбол УПЛ тренер Ворскла Желько Любенович
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации