Любенович возглавил Ворсклу после вылета клуба в Первую лигу

Ворсклу возглавил известный иностранец
Полтавская "Ворскла" по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу. После последней игры подал в отставку главный тренер клуба Юрий Максимов.
После долгих поисков в клубе наконец договорились с известным специалистом, сообщила пресс-служба "Ворсклы".
Новый тренер для "Ворсклы"
В клубе заявили, что в главном офисе полтавской "Ворсклы" состоялось подписание трудовых соглашений с новым главным тренером и его ассистентами. Команду возглавил известный сербский специалист Желько Любенович.
Тренеру, которому 43 года, будут помогать Никола Игнятиевич, а также двое экс-игроков "Ворсклы" — Валерий Куценко и Дмитрий Стойко, который будет отвечать за подготовку вратарей после того, как клуб покинул Сергей Долганский.
Соглашение клуба с Любеновичем рассчитано на один год.
Любенович в своей тренерской карьере работал в УПЛ и Первой лиге с ужгородским "Минаем".
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