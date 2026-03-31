Иностранный инвестор может спасти Ворсклу от банкротства
В полтавской "Ворскле" произошли изменения в руководящем составе клуба. Свои должности покинули президент Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак. Также клуб покинул спортивный директор Алексей Филь.
Ряд управленческих решений внутри структуры команды был пересмотрен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Полтавщина.спорт".
Вместе с официальными лицами клуб покинул Алексей Шалаев, который не занимал формальной должности, но оказывал влияние на принятие решений. Изменения затронули ключевые управленческие позиции и свидетельствуют о начале нового этапа в развитии "Ворсклы".
"Ворскла" ведет переговоры с инвестором из США
Полтавский ведет переговоры с потенциальным инвестором. Речь идет об американском бизнесмене Майкле Блейзере, который является основателем инвестиционной компании SigmaBleyzer. Возможное сотрудничество может повлиять на финансовую стабильность и дальнейшую стратегию клуба.
На данный момент официальных заявлений от "Ворсклы" о назначении нового руководства не поступало. Переговорный процесс с инвестором продолжается, а дальнейшие решения будут зависеть от его результатов.
Напомним, прямая текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных Украины и Албании пройдет на портале Новини.LIVE.
Защитник Александр Караваев поделился мнением о причинах успеха форварда "Динамо" Матвея Пономаренко.
