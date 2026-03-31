Иностранный инвестор может спасти Ворсклу от банкротства

Дата публикации 31 марта 2026 19:01
Футболисты "Ворсклы" во время тренировки. Фото: instagram.com/fcvp.official/

В полтавской "Ворскле" произошли изменения в руководящем составе клуба. Свои должности покинули президент Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак. Также клуб покинул спортивный директор Алексей Филь.

Ряд управленческих решений внутри структуры команды был пересмотрен, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Полтавщина.спорт".

Вместе с официальными лицами клуб покинул Алексей Шалаев, который не занимал формальной должности, но оказывал влияние на принятие решений. Изменения затронули ключевые управленческие позиции и свидетельствуют о начале нового этапа в развитии "Ворсклы".

Болельщики "Ворсклы" вывесили баннер в поддержку клуба
Баннер на матче "Ворсклы". Фото: instagram.com/fcvp.official/

"Ворскла" ведет переговоры с инвестором из США

Полтавский ведет переговоры с потенциальным инвестором. Речь идет об американском бизнесмене Майкле Блейзере, который является основателем инвестиционной компании SigmaBleyzer. Возможное сотрудничество может повлиять на финансовую стабильность и дальнейшую стратегию клуба.

На данный момент официальных заявлений от "Ворсклы" о назначении нового руководства не поступало. Переговорный процесс с инвестором продолжается, а дальнейшие решения будут зависеть от его результатов.

Читайте также:

Напомним, прямая текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча сборных Украины и Албании пройдет на портале Новини.LIVE. 

Защитник Александр Караваев поделился мнением о причинах успеха форварда "Динамо" Матвея Пономаренко. 

спорт футбол Полтава Ворскла Майкл Блейзер Олег Лысак
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
