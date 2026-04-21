Ворскла объявила сбор донатов из-за финансового кризиса

Игроки полтавской "Ворсклы". Фото: "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" оказалась в финансовом кризисе и обратилась за помощью к болельщикам. Клуб запустил краудфандинговую кампанию, чтобы стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Ворсклы".

"Ворскла" открыла сбор

В клубе признали кризис и заявили, что продолжается поиск инвестора или стратегического партнера. Переговоры требуют времени, тогда как финансовая поддержка нужна уже сейчас.

Поэтому "Ворскла" открыла сбор донатов. В клубе отмечают, что важна любая помощь, ведь каждый взнос помогает поддержать команду сейчас.

"Ворскла" — это больше, чем команда. Это сердце Полтавы. Это тысячи детских мечтаний в нашей школе. Это годы борьбы, побед и людей, которые живут этим клубом. Сегодня каждый донат — это не просто помощь. Это возможность для клуба удержаться и двигаться дальше уже сейчас", — говорится в заявлении клуба.

Также в клубе просят информационной поддержки и огласки. Кампания проходит под лозунгом: "Сейчас Ворскле нужны свои".

В таблице Первой лиги команда идет 14-й с 24 очками после 24 матчей. Следующий матч полтавчане проведут 26 апреля на выезде против ФК "Чернигов".

Ранее бывший президент "Ворсклы" Константин Жеваго заявил о рейдерском захвате клуба.

