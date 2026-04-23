Воротар Чернігова став героєм КУ, вигравши три серії пенальті поспіль

Воротар Чернігова став героєм КУ, вигравши три серії пенальті поспіль

Дата публікації: 23 квітня 2026 00:32
Татаренко виграв третю серію пенальті і вивів Чернігів у фінал
Максим Татаренко. Фото: "Чернігів"

Воротар "Чернігова" Максим Татаренко став головним героєм півфіналу Кубка України. У матчі з "Металістом 1925" голкіпер вирішив долю протистояння, допомігши команді вийти до фіналу.

Татаренко вивів "Чернігів" у фінал

У матчі проти "Металіста 1925" "Чернігів", який з 5-ї хвилини грав у меншості, вистояв в основний час — 0:0. У серії пенальті команда здобула перемогу з рахунком 6:5, попри перевагу суперника за статистикою.

Гравці "Металіста 1925" завдали 31 удару по воротах, однак Татаренко провів один із найкращих матчів у кар’єрі. Він здійснив 13 сейвів і втримав свою команду в грі.

У серії пенальті воротар також став ключовою фігурою. Він відбив удар Крістіана Мба, тоді як Ніколас Аревало влучив у стійку.

Водночас "Чернігів" за весь матч не завдав жодного удару по воротах суперника, зробивши ставку на оборону.

Для Татаренка це вже третя виграна серія пенальті у поточному розіграші Кубка України. Раніше він допоміг команді пройти "Фенікс-Маріуполь" і "Лісне" саме в післяматчевих серіях.

У фіналі "Чернігів" зіграє проти "Динамо". Для клубу це історичний результат і шанс здобути трофей.

ФК Металіст 1925 Кубок України ФК Чернігів
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
