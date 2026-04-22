Чернігів вибив Металіст 1925 та стане суперником Динамо у фіналі Кубка України

Матч "Металіст 1925" — "Чернігів". Фото: "Чернігів"

"Чернігів" сенсаційно вийшов у фінал Кубка України, обігравши "Металіст 1925" у серії пенальті. Основний час матчу завершився без голів.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Чернігів" зіграв на межі можливостей

Поєдинок одразу отримав драматичний сценарій. Уже на 5-й хвилині "Чернігів" залишився в меншості — Павло Шушко отримав пряму червону картку за грубий фол. Після цього команда змушена була перебудуватися та грати від оборони без атак і ударів по воротах.

"Металіст 1925" отримав повний контроль над м’ячем і почав системно тиснути. У першому таймі господарі створили кілька небезпечних моментів, зокрема через Ітодо, Аревало та Забергджу, однак воротар Татаренко діяв безпомилково. Один із голів після удару Аревало навіть було скасовано через офсайд.

Після перерви картина гри не змінилася. Харків’яни продовжували атакувати, але реалізувати свої моменти не змогли. Найближчими до голу були Калюжний, Арі Моура та Когут — двічі м’яч влучав у поперечину.

"Чернігів" зосередився на захисті та епізодичних контратаках, фактично дограючи матч на витривалість. Команда вистояла в меншості до фінального свистка, перевівши гру в серію пенальті.

У післяматчевій серії ключовою стала гра воротаря Татаренка. Він відбив удар Аревало, а також скористався помилкою суперника, коли Мба пробив вище воріт. Вирішальний пенальті реалізував Зенченко.

У підсумку "Чернігів" переміг із рахунком 6:5 у серії пенальті та вийшов до фіналу.

"Металіст 1925" — "Чернігів" — 0:0 (5:6 — пен.)

"Металіст 1925": Варакута — Салюк (Баптістелла, 80), Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Калітвінцев (І. Когут, 70), Калюжний, Аревало — Рашиця (Арі, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

"Чернігів": Татаренко — Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов — Шушко, Бибік (Мироненко, 61) — Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфєєв, 20) — Безбородько (Тепляков, 61).

Попередження: Мироненко

Вилучення: Шушко, 5.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Георгій Судаков може залишити "Бенфіку", а клуб уже підшукав варіант для його трансферу.

Також Новини.LIVE писав, що полтавська "Ворскла" звернулася до вболівальників із проханням про фінансову допомогу, запустивши кампанію збору донатів через кризу в клубі.