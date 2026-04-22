Чернигов выбил Металлист 1925 и станет соперником Динамо в финале Кубка Украины

Матч "Металлист 1925" - "Чернигов". Фото: "Чернигов"

"Чернигов" сенсационно вышел в финал Кубка Украины, обыграв "Металлист 1925" в серии пенальти. Основное время матча завершилось без голов.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Чернигов" сыграл на пределе возможностей

Поединок сразу получил драматический сценарий. Уже на 5-й минуте "Чернигов" остался в меньшинстве — Павел Шушко получил прямую красную карточку за грубый фол. После этого команда вынуждена была перестроиться и играть от обороны без атак и ударов по воротам.

"Металлист 1925" получил полный контроль над мячом и начал системно давить. В первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов, в частности через Итодо, Аревало и Забергджу, однако вратарь Татаренко действовал безошибочно. Один из голов после удара Аревало даже был отменен из-за офсайда.

После перерыва картина игры не изменилась. Харьковчане продолжали атаковать, но реализовать свои моменты не смогли. Ближайшими к голу были Калюжный, Ари Моура и Когут - дважды мяч попадал в перекладину.

"Чернигов" сосредоточился на защите и эпизодических контратаках, фактически доигрывая матч на выносливость. Команда выстояла в меньшинстве до финального свистка, переведя игру в серию пенальти.

В послематчевой серии ключевой стала игра вратаря Татаренко. Он отразил удар Аревало, а также воспользовался ошибкой соперника, когда Мба пробил выше ворот. Решающий пенальти реализовал Зенченко.

В итоге "Чернигов" победил со счетом 6:5 в серии пенальти и вышел в финал.

"Металлист 1925" — "Чернигов" — 0:0 (5:6 — пен.)

"Металлист 1925": Варакута — Салюк (Баптистелла, 80), Е. Павлюк, Шабанов, Крупский — Калитвинцев (И. Когут, 70), Калюжный, Аревало — Рашица (Ари, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

"Чернигов": Татаренко — Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов — Шушко, Бибик (Мироненко, 61) — Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфеев, 20) — Безбородько (Тепляков, 61).

Предупреждения: Мироненко

Удаление: Шушко, 5.

