Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чернигов вдесятером с 5-й минуты матча прошел Металлист 1925 в КУ

Чернигов вдесятером с 5-й минуты матча прошел Металлист 1925 в КУ

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 23:59
Чернигов выбил Металлист 1925 и станет соперником Динамо в финале Кубка Украины
Матч "Металлист 1925" - "Чернигов". Фото: "Чернигов"

"Чернигов" сенсационно вышел в финал Кубка Украины, обыграв "Металлист 1925" в серии пенальти. Основное время матча завершилось без голов.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Чернигов" сыграл на пределе возможностей

Поединок сразу получил драматический сценарий. Уже на 5-й минуте "Чернигов" остался в меньшинстве — Павел Шушко получил прямую красную карточку за грубый фол. После этого команда вынуждена была перестроиться и играть от обороны без атак и ударов по воротам.

"Металлист 1925" получил полный контроль над мячом и начал системно давить. В первом тайме хозяева создали несколько опасных моментов, в частности через Итодо, Аревало и Забергджу, однако вратарь Татаренко действовал безошибочно. Один из голов после удара Аревало даже был отменен из-за офсайда.

После перерыва картина игры не изменилась. Харьковчане продолжали атаковать, но реализовать свои моменты не смогли. Ближайшими к голу были Калюжный, Ари Моура и Когут - дважды мяч попадал в перекладину.

"Чернигов" сосредоточился на защите и эпизодических контратаках, фактически доигрывая матч на выносливость. Команда выстояла в меньшинстве до финального свистка, переведя игру в серию пенальти.

В послематчевой серии ключевой стала игра вратаря Татаренко. Он отразил удар Аревало, а также воспользовался ошибкой соперника, когда Мба пробил выше ворот. Решающий пенальти реализовал Зенченко.

В итоге "Чернигов" победил со счетом 6:5 в серии пенальти и вышел в финал.

"Металлист 1925" — "Чернигов" — 0:0 (5:6 — пен.)

"Металлист 1925": Варакута — Салюк (Баптистелла, 80), Е. Павлюк, Шабанов, Крупский — Калитвинцев (И. Когут, 70), Калюжный, Аревало — Рашица (Ари, 55), Петер (Мба, 70), Забергджа (Антюх, 55).

"Чернигов": Татаренко — Галстян (Шаповал, 79), Зенченко, Романченко, Картушов — Шушко, Бибик (Мироненко, 61) — Порохня, Сердюк (Безгубченко, 46), Столярчук (Шалфеев, 20) — Безбородько (Тепляков, 61).

Предупреждения: Мироненко

Удаление: Шушко, 5.

ФК Металлист 1925 Кубок Украины ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации