Динамо розгромило Буковину та вийшло у фінал Кубка України

Матвій Пономаренко в матчі проти "Буковини". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" обіграло "Буковину" та вийшло до фіналу Кубка України. Команда Ігоря Костюка вирішила долю матчу до фінального свистка, ефективно діяла в атаці, але допускала помилки в захисті.

Про перемогу "Динамо" з рахунком 3:0 повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" мало проблеми

Рахунок відкрили на 23-й хвилині — Матвій Пономаренко замкнув передачу з правого флангу. Однак взяття воріт викликало суперечки, оскільки перед цим Бусько впав на газон. Арбітр не зупинив гру, а гравці "Буковини" не вибили м'яч. Після цього кияни провели контратаку.

Перед перервою рахунок подвоїв Назар Волошин, який завершив контратаку після передачі Віталія Буяльського.

Після перерви "Буковина" намагалася повернутися у гру, створивши кілька небезпечних моментів. Однак воротар "Динамо" Руслан Нещерет впевнено зіграв, зокрема врятував команду після ударів Віталія Дахновського та Кирила Прокопчука.

Остаточний гол забив Пономаренко на 82-й хвилині, оформивши дубль після передачі Волошина.

За статистикою, гра була рівнішою, ніж свідчить рахунок: "Буковина" завдала 14 ударів (7 у площину), тоді як "Динамо" — 15 (8 у площину) — кияни ефективніше використали моменти.

"Динамо" здобуло перемогу з рахунком 3:0 та вийшло до фіналу Кубка України, де зіграє за трофей з переможцем гри "Чернігів" — "Металіст 1925".

"Буковина" — "Динамо" Київ — 0:3

Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

"Буковина": Пеньков — Стасюк (Гакман, 89), Безуглий, Прокопчук, Бусько (Морговський, 28), Саків — Підлепенець (Шинкаренко, 89), Вітенчук (Горенко, 83), Груша, Дахновський — Кожушко (Войтіховський, 80).

"Динамо" Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 60), Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 79) — Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Яцик, 60) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 75).

Попередження: Войтіховський — Редушко, Бражко, Шапаренко, Дубінчак