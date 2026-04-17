Динамо обіграло Зорю, Пономаренко знову забив гол

Гравці "Динамо" перед матчем.

Напередодні поєдинку 24-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" посідало 5 місце в таблиці. Невихід команди в єврокубки може стати серйозною проблемою для "біло-синіх". Перед підопічними Ігоря Костюка стояло завдання перервати серію з двох поразок поспіль.

"Динамо" успішно вирішило це питання, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ігор Костюк був змушений обійтися без низки важливих для київського "Динамо" гравців. Денис Попов та Микола Михайленко травмовані, зате в основу після дискваліфікації повернувся Матвій Пономаренко. Він і став антигероєм епізоду на початку матчу, коли "Зоря" заробила право на пенальті. Пилип Будківський успішно його реалізував і вийшов уперед у списку найкращих бомбардирів.

Матвій Пономаренко після втраченого моменту.

Вольова перемога "Динамо"

Однак команда Віктора Скрипника недовго вела в рахунку. Незабаром Матвій Пономаренко виправився за помилку та зрівняв рахунок. У перерві між цими голами форвард київського "Динамо" не реалізував два хороших моменти. Але перед перервою він асистував Віталію Буяльському. Капітан "біло-синіх" забив гол, який не зарахували через офсайд у Пономаренка.

У другому таймі кияни спокійно довели справу до перемоги, реалізувавши беззаперечну перевагу. Спочатку Володимир Бражко реалізував пенальті за гру рукою гравця "Зорі" перед власними воротами. Невдовзі Назар Волошин пройшов правим флангом і виконав точну передачу на Богдана Редушка. Молодий футболіст завдав красивого і точного удару в падінні, це його другий гол в УПЛ.

Читайте також:

"Динамо" — "Зоря" — 3:1 (1:1)

Голи: Пономаренко, 18; Бражко, 63 (пенальті); Редушко, 68 — Будківський, 8 (пенальті).

Ваша пробна версія Premium закінчилася