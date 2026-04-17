Динамо обыграло Зарю, Пономаренко снова забил гол

Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: скриншот YouTube

Накануне поединка 24-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" занимало 5 место в таблице. Невыход команды в еврокубки может стать серьезной проблемой для "бело-синих". Перед подопечными Игоря Костюка стояла задача прервать серию из двух поражений кряду.

«Динамо» успешно решило этот вопрос.

Игорь Костюк был вынужден обойтись без ряда важных для киевского "Динамо" игроков. Денис Попов и Николай Михайленко травмированы, зато в основу после дисквалификации вернулся Матвей Пономаренко. Он и стал антигероем эпизода в начале матча, когда "Заря" заработала право на пенальти. Филипп Будковский успешно его реализовал и вышел вперед в списке лучших бомбардиров.

Матвей Пономаренко после упущенного момента. Фото: скриншот YouTube

Волевая победа "Динамо"

Однако команда Виктора Скрипника недолго вела в счете. Вскоре Матвей Пономаренко исправился за ошибку и сравнял счет. В перерыве между этими голами форвард киевского "Динамо" не реализовал два хороших момента. Но перед перерывом он ассистировал Виталию Буяльскому. Капитан "бело-синих" забил гол, который не засчитали из-за офсайда у Пономаренко.

Во втором тайме киевляне спокойно довели дело до победы, реализовав подавляющее преимущество. Сначала Владимир Бражко реализовал пенальти за игру рукой игрока "Зари" перед собственными воротами. Вскоре Назар Волошин прошел по правому флангу и выполнил точную передачу на Богдана Редушко. Молодой футболист нанес красивый и точный удар в падении, это его второй гол в УПЛ.

"Динамо" — "Заря" — 3:1 (1:1)

Голы: Пономаренко, 18; Бражко, 63 (пенальти); Редушко, 68 — Будковский, 8 (пенальти).

Напомним, Новини.LIVE рассказали о новом виде деятельности бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что мадридский "Реал" может продать Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема или Винисиуса.