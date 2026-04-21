Динамо с дублем Пономаренко и неистовым Нещеретом разгромило Буковину в КУ

Динамо с дублем Пономаренко и неистовым Нещеретом разгромило Буковину в КУ

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 20:42
Динамо разгромило Буковину и вышло в финал Кубка Украины
Матвей Пономаренко в матче против "Буковины". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло "Буковину" и вышло в финал Кубка Украины. Команда Игоря Костюка решила судьбу матча до финального свистка, эффективно действовала в атаке, но допускала ошибки в защите.

О победе "Динамо" со счетом 3:0 сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" имело проблемы

Счет открыли на 23-й минуте — Матвей Пономаренко замкнул передачу с правого фланга. Однако взятие ворот вызвало споры, поскольку перед этим Бусько упал на газон. Арбитр не остановил игру, а игроки "Буковины" не выбили мяч. Затем киевляне провели контратаку.

Перед перерывом счет удвоил Назар Волошин, завершивший контратаку после передачи Виталия Буяльского.

После перерыва "Буковина" пыталась вернуться в игру, создав несколько опасных моментов. Однако вратарь "Динамо" Руслан Нещерет уверенно сыграл, в частности спас команду после ударов Виталия Дахновского и Кирилла Прокопчука.

Читайте также:

Окончательный гол забил Пономаренко на 82-й минуте, оформив дубль после передачи Волошина.

По статистике, игра была более равной, чем свидетельствует счет: "Буковина" нанесла 14 ударов (7 в створ), тогда как "Динамо" —15 (8 в створ) — киевляне эффективнее использовали моменты.

"Динамо" одержало победу со счетом 3:0 и вышло в финал Кубка Украины, где сыграет за трофей с победителем игры "Чернигов" — "Металлист 1925".

"Буковина" — "Динамо" Киев — 0:3

Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

"Буковина": Пеньков — Стасюк (Гакман, 89), Безуглый, Прокопчук, Бусько (Морговский, 28), Саков — Пидлепенец (Шинкаренко, 89), Витенчук (Горенко, 83), Груша, Дахновский — Кожушко (Войтиховский, 80).

"Динамо" Киев: Нещерет — Караваев, Беловар (Захарченко, 60), Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) — Буяльский (Пихаленок, 75), Бражко, Шапаренко (Яцик, 60) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 75).

Предупреждения: Войтиховский — Редушко, Бражко, Шапаренко, Дубинчак

Динамо Кубок Украины ФК Буковина
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
